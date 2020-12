Catania-Bisceglie 3-0, etnei in crescita. Sarao e Calapai regalano il trionfo alla formazione rossazzurra, adesso a pochi punti dal podio. Il Bisceglie non incide e teme il rischio playout.

Catania-Bisceglie, etnei in crescita. Il Catania ospita il Bisceglie al “Nobile” di Lentini in occasione del recupero della decima giornata di Serie C.

La formazione di mister Cristaldi scende in campo con il 3-5-2. In porta ancora titolare il giovane Alessandro Confente.

Nel tridente difensivo conferma per Tommaso Silvestri e Andrea Zanchi ai lati assieme al centrale Claiton.

Sulle fasce spazio a Luca Calapai e Giovanni Pinto,

mentre a centrocampo titolari i mediani Nana Welbeck e Kevin Biondi alle spalle del regista Luis Maldonado.

Catania-Bisceglie 3-0 – foto Riccardo Caruso

Nel reparto offensivo confermata la coppia offensiva composta da Emanuele Pecorino e Manuel Sarao.

Per il Bisceglie mister Bucaro sceglie il 4-3-3.

Tra i pali il tecnico nerazzurro stellato sceglie il portiere classe 2000 Antonio Russo.

Nel quartetto di difesa spazio ai terzini Mario De Marino e Maxime Giron e ai centrali Vona-Priola.

Sulla mediana spazio a Giuseppe Maimone e Claudio Ferrante alle spalle del trequartista Andrea Cittadino.

In attacco profondità concessa al centravanti Antonino Musso supportato dagli esterni Mohamed Mansour e Fabio Padulano.

La squadra etnea parte con un piglio agonistico deciso che la vede frequentemente sotto la porta avversaria.

Così, dopo appena quattro minuti, il Catania stabilisce subito il vantaggio su calcio d’angolo.

In questa occasione Maldonado serve un assist prelibato per Sarao,

il quale scavalca la difesa pugliese e di testa beffa sul primo palo Russo siglando il gol dell’uno a zero.

La risposta del Bisceglie si verifica al settimo minuto quando Maimone prova il tiro dalla distanza rimediando un corner.

Inoltre i nerazzurro stellati ci riprovano al nono minuto sulla ribattuta dello stesso Maimone,

ma anche in questa occasione i pugliesi non concretizzano il pareggio.

Catania-Bisceglie 3-0 – foto Riccardo Caruso

Allo scoccare dei primi venti minuti anche Confente si mette in mostra,

infatti l’estremo difensore etneo stavolta neutralizza il guizzo al volo a sorpresa di Musso dal limite dell’area.

Per buona parte del primo tempo le due compagini mantengono un buon possesso palla sulla metà campo,

sebbene il Bisceglie palesi delle difficoltà in fase di ripartenza dalla trequarti in poi.

Inoltre entrambe le squadre evidenziano una propensione maggiore per le chiusure tra reparti in difesa,

allo scopo di contrastare le avanzate avversarie.

Di contro il Catania, in questi frangenti più presente sulle vie centrali, prova a insidiare gli avversari al trentunesimo,

minuto in cui Welbeck calibra non in maniera ottimale il sinistro spedendo la sfera oltre il fondo.

Ma il gioco gustosamente propositivo degli etnei regala i suoi frutti anche al minuto 42 quando il Catania raddoppia le distanze.

In questa occasione, sulla triangolazione di Pinto verso Maldonado, il regista rossazzurro dalla trequarti lancia Calapai a destra,

così proprio Calapai, superando la difesa pugliese, inventa un diagonale a tu per tu con Russo che regala ai compagni il gol del due a zero.

Al rientro dagli spogliatoi mister Bucaro inserisce forze fresche nel 3-5-2 del primo tempo sostituendo Cigliano e Sartore al posto di Ferrante e Padulano.

A pochi istanti dalla ripresa del match si scaldano gli animi in panchina;

verso il minuto 50 il direttore di gara tira fuori il cartellino rosso per mister Bucaro,

reo di aver rivolto un’ingiuria ai danni del tecnico etneo Gianluca Cristaldi.

Catania-Bisceglie 3-0 – foto Riccardo Caruso

Ciononostante il Catania mantiene costanza in attacco e al minuto 52 sfiora addirittura il tris con Biondi che,

sul cross teso di Calapai, stacca di testa ma Russo distendendosi in alto respinge miracolosamente su calcio d’angolo.

Una reazione più marcata del Bisceglie avviene al minuto 56 quando Cittadino, approfittando di una svista in difesa,

carica il destro da fuori area senza impensierire Confente.

Inoltre i pugliesi ci ritentano al minuto 64 quando Sartore scaglia il pallone in porta,

ma ancora una volta Confente nega la gioia del gol ai nerazzurro stellati e blocca senza problemi.

In questi minuti il Bisceglie appare più sicuro nelle manovre offensive prediligendo un assetto di spinta,

sebbene i risultati lascino a desiderare in fase di concretizzazione sotto porta.

Sulla sponda opposta il Catania mantiene il dominio in campo impedendo spesso le aperture avversarie a ridosso della propria area,

e senza rinunciare alla profondità dalla metà campo in su.

Infatti al minuto 81 sono gli etnei a ipotecare la gara siglando la rete del tre a zero.

Biondi, sfruttando una carambola e una serie di rimpalli sul cross in area di Calapai,

in due tempi calcia in porta, ricevendo dapprima la respinta di Russo,

e in seguito la svirgolata maldestra di Priola che condanna i nerazzurro stellati all’autogol.

Da sottolineare anche lo squillo di Piovanello all’indirizzo del portiere pugliese sullo scadere del secondo tempo,

segno del buon approccio al suo ingresso in partita.

Nonostante i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro, non si verificano sostanziali azioni in questi frangenti.

Dunque sul punteggio di tre a zero il Catania conquista tre punti preziosi in chiave playoff portando a casa la sesta vittoria in campionato,

e mantenendo fede al percorso di crescita dichiarato da mister Cristaldi.

Catania-Bisceglie 3-0 – foto Riccardo Caruso

Di contro il Bisceglie non riesce a incidere al “Nobile” palesando una leggera ripresa soltanto nei secondi quarantacinque minuti,

mentre l’ombra dei playout rimane alle spalle proprio della formazione pugliese.

CATANIA-BISCEGLIE 3-0

CATANIA (3-5-2): Confente; Claiton, Silvestri, Zanchi (85′ Noce); Calapai, Welbeck, Maldonado (71′ Albertini), Biondi, Pinto (84′ Manneh); Sarao (71′ Reginaldo), Pecorino (85′ Piovanello).

A disp. di Cristaldi: Santurro, Della Valle, Noce, Albertini, Panebianco, Emmausso, Reginaldo, Piovanello, Vrikkis, Manneh.

BISCEGLIE (4-3-3): Russo; De Marino, Vona, Priola, Giron; Maimone (84′ Casella), Cittadino (59′ Makota), Ferrante (46′ Cigliano); Mansour, Musso, Padulano (46′ Sartore).

A disp. di Bucaro: Spurio, Pelliccia, Altobello, Tarantino, Lauria, Zagaria, Casella, Cigliano, Sartore, Makota, Rocco, Makota.

ARBITRO: Andrea Bordin (Bassano del Grappa)

AMMONIZIONI: Musso (BIS), Maldonado (CT), Albertini (CT),

ESPULSIONI: all. Bucaro (BIS), Musso (BIS)

RECUPERO: /; 5′ s.t.

MARCATORI: 4′ Sarao (CT); 42′ Calapai (CT); 81′ aut. Priola (BIS)