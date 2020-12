Allerta arancione in Sicilia orientale. I tecnici del tempo prevedono giovedì di piogge intense anche nella zona nord dell’Isola.

Allerta arancione in Sicilia orientale

Allerta arancione in Sicilia orientale. Domani nell’isola nord-orientale e su gran parte della Campania prevista allerta arancione.

La Protezione civile regionale ha segnalato allerta arancione fino alle 24 di domani,

giovedì 3 dicembre sui settori ionici della Sicilia orientale e dunque anche nella città di Catania.

Nel capoluogo etneo si prevedono precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forte raffiche di vento.

Si tratta di un’area di bassa pressione proveniente dall’Europa settentrionale che ha raggiunto il Mediterraneo.

La perturbazione determina condizioni di generale maltempo anche su tutte le regioni centro-settentrionali e sulla Campania, con fenomeni a carattere temporalesco, localmente intensi.

Dalle prime ore di domani le precipitazioni si concentreranno sulle regioni meridionali, mentre altrove si prevede un temporaneo miglioramento.

Protezione civile regionale proclama allerta arancione in Sicilia orientale

Le precipitazioni riguarderanno Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata inoltre allerta gialla su gran parte dei bacini dell’Umbria, sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e sui restanti settori di Campania e Sicilia.

L’Amministrazione comunale di Catania invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile:

non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote;

abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti;

non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.