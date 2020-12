Coronavirus in Sicilia, 1.399 nuovi casi e 34 vittime. Effettuati 10.700 tampon. Calano leggermente i decessi, invariata la percentuale di positivi.

Coronavirus in Sicilia, 1.399 contagi e 34 vittime. Cala leggermente il numero dei decessi giornalieri per Covid, nelle ultime 24 ore.

Aumenta invece il numero dei nuovi casi, 1.399 (ieri 1.138), su circa 10.700 tamponi effettuati, per una percentuale di positivi del 13% (quasi uguale a quella di ieri).

Si abbassa il dato dei ricoveri in ospedale 36 men, con 6 persone in meno in terapia intensiva. Più di 1.200 i dimessi/guariti.

I nuovi contagiati suddivisi per provincia:

614 a Catania; 357 a Palermo; 87 a Siracusa; 86 a Messina; 78 a Caltanissetta; 69 a Trapani; 55 a Ragusa; 49 ad Agrigento e 4 a Enna.

L’Asp di Catania smentisce la notizia della morte di un infermiere in servizio all’ospedale di Paternò precisando che nei suoi presidi:

«nessun operatore è deceduto sul lavoro per Covid» e che la vittima «era in pensione da due anni».

Aumento improvviso dei contagi in Italia.

I test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore nel Paese sono 19.350.

Effettuati circa 180 mila tamponi (182.100 per l’esattezza), oltre 50 mila più di ieri.

Le vittime sono 785. In totale i casi finora 1.620.901, i morti sono arrivati a 56.361.

La percentuale di positività è intorno al 10%, il 2% in meno rispetto a ieri. Il numero di dimessi o guariti ha raggiunto quello degli attualmente positivi.

Secondo i dati del nuovo bollettino del ministero della Salute gli attualmente positivi oggi in Italia sono 779.945,

mentre i guariti sono 784.595, con una differenza di appena 4.650 casi.

I pazienti in terapia intensiva sono 3.663, in calo di 81 unità rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono ora 32.811, in calo di 376 rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare si registrano 743.471 persone, in calo di 8.069 rispetto a ieri.