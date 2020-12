Catania-Bisceglie, si gioca al "Nobile" di Lentini. Il recupero della decima giornata di campionato è in programma mercoledì 2 dicembre alle 18 allo stadio "Angelino Nobile" di Lentini.

Catania-Bisceglie, si gioca al “Nobile” di Lentini. Con la vittoria tra le mura ostiche del “Partenio-Lombardi” di Avellino,

il Catania è riuscito a portare a casa il quinto risultato positivo nel corso di questo campionato.

In occasione del recupero della decima giornata di Serie C gli etnei sfideranno il Bisceglie,

Il match tra le due compagini è in programma mercoledì 2 dicembre alle 18 allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini.

A tal proposito, infatti, la formazione rossazzurra continuerà a disputare le gare sul campo di Lentini,

in attesa di un miglioramento delle condizioni del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”.

In merito all’entità dell’avversario di domani, la formazione pugliese non è riuscita ad incidere in maniera decisa sino ad ora,

occupando la decima posizione in classifica con l’ombra alle spalle di uno scivolone in zona playout.

Infatti, nel corso della stagione 2020/21 il Bisceglie si è imposta soltanto in due occasioni contro Palermo e Foggia,

racimolando per il resto soltanto svariati pareggi e tre sconfitte al momento.

A decretare uno sviluppo non proprio all’altezza dei pugliesi anche la situazione dei positivi al Covid-19,

una condizione che non ha permesso al Bisceglie di esprimere le potenzialità di un gruppo tanto coeso quanto ben strutturato per la categoria.

Sulla sponda opposta, invece, il Catania sta lavorando gradualmente su una reazione di maggior calibro rispetto alle partite precedenti,

ad esclusione della striscia di vittorie consecutive contro Monopoli, Juve Stabia e Virtus Francavilla.

Ciononostante nelle ultime due gare con mister Cristaldi in panchina gli etnei non si sono persi d’animo,

guadagnando un pareggio contro la Turris e, in ultima istanza, il recente successo in casa dell’Avellino.

Un elemento che potrebbe continuare a giovare alla formazione rossazzurra è la nuova quadratura del 3-5-2,

con particolare attenzione non solo alla mediana occupata da Welbeck e Rosaia,

ma anche alla spinta sulle corsie laterali grazie all’apporto di Albertini e Pinto, fino ad ora capaci di guidare le manovre offensive.

Dunque, il match infrasettimanale di mercoledì 2 dicembre si rivela importante sia per il Catania che per il Bisceglie.

Infatti da un lato gli etnei cercano continuità e grinta agonistica con l’obiettivo di ingranare passo dopo passo,

mentre la formazione pugliese cerca i tre punti per scongiurare il pericolo di una retrocessione tramite i playout.