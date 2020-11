Avellino-Catania 1-2, brivido sul finale. Gli etnei vincono al "Partenio-Lombardi" grazie all'autogol di Miceli e al guizzo di testa di Pecorino. Insidiosa ma non decisiva la rete di Maniero sullo scadere del secondo tempo.

Avellino-Catania 1-2, brivido sul finale. Il Catania sfida l’Avellino in trasferta allo stadio “Partenio-Lombardi” per la tredicesima giornata di campionato.

La formazione di mister Braglia scende in campo con il 3-4-3. In porta conferma per l’estremo difensore classe 1998 Riccardo Leoni.

Nel tridente difensivo titolari Alberto Dossena e Mario Nikolic ai lati con Mirko Miceli in mezzo.

Sulle corsie esterne spazio all’ex Catania Simone Ciancio e Riccardo Burgio,

mentre a centrocampo il tecnico dei campani sceglie Alberto De Francesco e Marco Silvestri.

Nel reparto offensivo titolare il centravanti Emanuele Santaniello supportato dagli esterni Giuseppe Fella e Gabriele Bernardotto.

Per il Catania mister Cristaldi adotta il 3-5-2. Tra i pali per la prima volta dal suo arrivo titolare Alessandro Confente,

in sostituzione di Miguel Angel Martinez risultato positivo al Covid-19.

In difesa l’allenatore rossazzurro conferma i laterali Tommaso Silvestri e Andrea Zanchi assieme a Claiton centrale.

Sulla mediana spazio a Giacomo Rosaia e Nana Welbeck alle spalle di Luis Maldonado in cabina di regia.

In posizione defilata ai lati titolari Luca Calapai e Giovanni Pinto,

mentre in attacco mister Cristaldi riconferma la coppia offensiva Reginaldo-Pecorino.

Nel corso dei primi minuti del match le due squadre non si sbilanciano troppo verso la metà campo avversaria,

sebbene l’Avellino dimostri una maggiore attitudine a cercare gli spazi sfruttando le corsie laterali.

Di contro, il Catania punta a costruire le proprie azioni focalizzando l’attenzione sul centrocampo,

in particolar modo con il dialogo di Rosaia e Welbeck durante la fase offensiva.

E proprio Rosaia realizza il primo squillo da fuori area verso la porta campana al decimo minuto,

spedendo però la sfera sopra la traversa.

Gli etnei ci riprovano al minuto 12 con Maldonado,

che prova una conclusione al volo dai venti metri impegnando Leoni nella respinta prodigiosa in corner.

L’avanzata rossazzurra prosegue anche al minuto 15 quando Pinto, sul cross di Calapai dalla sinistra,

stacca di testa sfiorando il primo palo e impensierendo la difesa campana,

Inoltre quattro minuti dopo è Silvestri ad avvicinarsi al gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo:

il difensore etneo prova una zampata pericolosa ma non efficace ai fini del vantaggio iniziale.

Fino alla prima mezzora di gioco l’Avellino non riesce a sfondare le linee avversarie in area,

mancando gli inserimenti insidiosi e le conclusioni per sbloccare il risultato.

Infatti in questi frangenti è il Catania a impegnare la squadra biancoverde senza squilibrare la tenuta difensiva in zona arretrata.

Soltanto al minuto 34 arriva la prima conclusione dei campani con Santaniello,

il quale si coordina per la rovesciata a tu per tu con Confente ma svirgola nell’aggancio del pallone.

I rossazzurri rispondono al minuto 44 con Reginaldo che, non vedendo i compagni liberi ai lati,

dalla lunga distanza scaglia il pallone oltre la linea di fondo senza impensierire Leoni.

In seguito il Catania accarezza ma non trova di nuovo il vantaggio al minuto 45 durante un corner rocambolesco.

In questa occasione Pecorino, ricevendo sul cross di Pinto in area, calcia di prima intenzione ma Leoni miracolosamente respinge,

e stendendosi in volo toglie il pallone dall‘angolino alto centrato dall’attaccante etneo.

Alla ripresa del secondo tempo l’Avellino non esita a smuovere gli animi provando a intensificare le ripartenze.

Così al minuto 49 i campani tentano il gol con Silvestri che però non inquadra lo specchio della porta.

Tuttavia al minuto 50 le sorti del match subiscono un cambio a favore della formazione rossazzurra.

Infatti nel corso di una ripartenza Welbeck da sinistra tende un cross insidioso dentro l’area per Reginaldo,

ma prima che possa staccare di testa Miceli smorza male l’intenzione del mediano etneo, deviando così il pallone in autogol.

Con il Catania sopra di una rete i biancoverdi spingono in avanti con Fella,

il quale calibra il sinistro dalla sinistra che Confente neutralizza senza difficoltà.

A partire dalla seconda frazione di gioco mister Braglia prova a cambiare le carte in tavola inserendo Maniero e Tito al posto di Santaniello e Burgio,

forze fresche per intensificare il reparto offensivo in fase propositiva.

Ciononostante il Catania tiene costante il dominio in campo e riesce a raddoppiare le distanze al minuto 67.

In questa occasione Pecorino capitalizza di testa l’assist di Biondi nel corso di una manovra retta da Reginaldo dal limite dell’area,

così il centravanti etneo classe 2001 sigla la terza rete in stagione che porta i rossazzurri in vantaggio per zero a due.

In questi minuti però l’Avellino appare più vivace in partita,

aumentando il dialogo fra i reparti e conducendo un possesso palla stretto soprattutto nella zona dai venti metri.

Infatti Fella al minuto 75 entra in area e cerca l’angolino destro rasoterra, ma il pallone si esaurisce a lato.

La compagine biancoverde ci riprova al minuto 79 con De Francesco che, approfittando di una punizione dal limite dell’area,

sulla respinta della barriera etnea calcia per la seconda volta ma Confente vanifica le speranze del gol.

Da evidenziare anche l’entrata in campo di Sarao, il quale al minuto 82 impegna ma non beffa Leoni nel corso di un contropiede.

Sullo scadere del secondo tempo si riaccendono le speranze di un recupero del risultato grazie all’invenzione di Maniero.

Infatti al novantesimo minuto l’attaccante biancoverde si libera dal pressing della difesa catanese,

sorprendendo Confente con una conclusione piazzata nell’angolino e accorciando le distanze sul punteggio di uno a due.

Nonostante i quattro minuti di recupero più un quinto addizionale, l’Avellino non compie l’impresa della rimonta,

mentre il Catania esce ancora una volta trionfante dal “Partenio-Lombardi” portando a casa la quarta vittoria in stagione.

AVELLINO-CATANIA 1-2

AVELLINO (3-4-3): Leoni; Dossena, Miceli, Nikolic; Ciancio, De Francesco, Silvestri (54′ Rizzo), Burgio (65′ Tito); Fella, Santaniello (66′ Maniero), Bernardotto.

A disp. di Braglia: Pizzella, Rizzo, Bruzzo, Tito, Maniero, Mariconda.

CATANIA (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai (74′ Albertini), Rosaia (64′ Biondi), Maldonado (88′ Noce), Welbeck, Pinto; Reginaldo (74′ Sarao), Pecorino (88′ Piovanello).

A disp. di Cristaldi: Santurro, Della Valle, Noce, Albertini, Biondi, Panebianco, Emmausso, Sarao, Manne, Piovanello, Vrikkis.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Teramo)

AMMONIZIONI: Calapai (CT), Miceli (AV), all. Braglia (AV), Dossena (AV), Maldonado CT),

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 50′ aut. Miceli (AV); 67′ Pecorino (CT); 89′ Maniero (AV).

