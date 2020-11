Violentissimo temporale a Palermo. Chiusa una corsia di viale Regione siciliana all'altezza di viale Lazio. Allagata strada in direzione del fiume Oreto.

Violentissimo temporale a Palermo

Violentissimo temporale a Palermo. Il maltempo non ha risparmiato il versante occidentale della Sicilia.

Un violento temporale si è abbattuto su Palermo nel tardo pomeriggio.

A causa dell’acqua chiusa la corsia laterale della Circonvallazione in direzione Messina, all’altezza del sottopasso di via Lazio.

Lo comunica la Protezione civile.

Su tutto l’asse stradale di viale Regione siciliana si invita a procedere con prudenza anche se non sono al momento segnalate situazioni critiche.

La Polizia Municipale si trova sul posto con proprie pattuglie.

Il forte acquazzone che si è abbattuto violentemente su Palermo ha allagato la strada che va verso il fiume Oreto.

Un uomo che si trovava per strada a bordo dell’auto è stato travolto dall’acqua ed è stato portato in salvo dai residenti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco nella zona. La zona critica a Palermo resta quella di via Imera e via Colonna Rotta.

I sottopassaggi in viale Regione Siciliana sono presidiati dalla polizia municipale.

L’ufficio stampa del Comune di Palermo comunica che:

«è stato riaperto al traffico veicolare il sottopasso di via Lazio in direzione Catania.

La circonvallazione è quindi attualmente percorribile su tutte le corsie.

Le pattuglie della Polizia municipale stanno comunque monitorando la situazione insieme con le squadre di emergenza di RAP ed AMAP.

Viene segnalata in questo momento una criticità in corrispondenza della depressione di via Imera, che è stata transennata».