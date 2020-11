Allagamenti nel Catanese, famiglie evacuate. Tromba d'aria a fontanarossa. Vigili del fuoco al lavoro per i danni del maltempo: piazza Carlo Alberto allagata.

Il maltempo imperversa su Catania. Una tromba d’aria ha colpito in serata la zona sud della città (viale Kennedy,

San Giuseppe la Rena, San Francesco la Rena, Villaggio S. Maria Goretti, aeroporto).

I vigili del fuoco di Catania da stamane hanno effettuato quasi 50 interventi di soccorso per il maltempo in città.

Parecchi interventi svolti anche nei paesi etnei: San Giovanni La Punta, San Gregorio e in parte della costa ionica e nel comune di Giarre in particolare.

Si tratta principalmente di danni d’acqua, allagamenti, alberi e intonaci pericolanti, soccorso a persone rimaste bloccate all’interno di auto in panne.

Situazione molto delicata in piazza Carlo Alberto a Catania, completamente allagata dopo le forti piogge del pomeriggio, l’acqua defluisce con molta difficoltà.

Sono già in azione i pompieri per allagamenti, danni d’acqua e soccorso a persone in auto in panne.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per un incendio di contatori di energia elettrica in un edificio in via Fragalà, angolo via Etnea, a Catania.

A Giarre, Strada 18 Rovettazzo, evacuate 6 famiglie (21 persone, comprese 2 con disabilità)

in una palazzina a tre piani per il crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti.