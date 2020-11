Maradona addio, l’ultimo saluto al pibe de oro. Colpito da arresto cardiorespiratorio a Buenos Aires dove si trovava dopo essere stato dimesso dalla clinica.

Maradona addio, l’ultimo saluto al pibe de oro

Maradona addio, l’ultimo saluto al pibe de oro. Era appena uscita la notizia della morte di Diego Armando Maradona e già fioccavano giudizi “variegati” e le immancabili polemiche.

Ormai non c’è evento in Italia che non provochi immediatamente il formarsi di almeno due schieramenti,

l’un contro l’altro armati, specie sui social, e non sempre rappresentativi del sentimento popolare prevalente. Come in questo caso.

“Chi è senza peccato scagli la prima pietra” …oggi non funziona più perché molti scagliano pietre senza nemmeno mettere in discussione i propri peccati.

Io non sono una tifosa di calcio. Ma dico che i grandi Geni, di qualunque disciplina si occupino,

accanto a peccati comuni annoverano qualcosa di straordinario che vale a riscattarli dalle loro manchevolezze “umane”.

Mentre esiste per contro la stupida piattezza di esseri “comuni” che accanto a peccati comuni aggiungono solo giudizi e luoghi comuni,

senza spingersi un centimetro fuori da una normalita` saccente e banale.

Personalmente preferisco i grandi contrasti di colore ai grigi uniformi.

Maradona era questo: geniale e grande nel suo genere, in grado di regalare emozioni uniche anche a una come me che col calcio non ci “tira” troppo;

magari capace di “cadere” in cose in cui cadono molti altri senza che se ne sappia nulla perche` le loro vite non sono cosi esposte.

E questo da` a qualche idiota il “diritto” di giudicare…

“Non ti curar di lor, ma guarda e passa” …e lui è passato ormai, in quest’anno di dolore, lasciandosi alle spalle molti grigi contro i colori brillanti e festosi di cui ha disseminato il proprio cammino sul grande campo della vita…

Addio, Diego.

Stai per giocare la tua più bella partita nei giardini del Cielo, dove – sono sicura – ti saranno rimessi i tuoi peccati con più generosità di quanta te ne possa riservare qualche ominicchio che non vale nemmeno un grammo della tua grandezza.

Gabriella Cosentino