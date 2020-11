Giornata contro la violenza sulle donne. Istituita nel 1999 è un momento per riflettere, per cambiare e resta ancora una emergenza pubblica.

Giornata contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre si celebra la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020’

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020, la memoria ritorna a Lea Garofalo.

Rimasta vittima della violenza omicida per avere deciso di collaborare con la giustizia contro la famiglia ‘ndranghetista dell’ex-compagno, Carlo Cosco, esecutore materiale e condannato all’ergastolo.

C’è un giardino a Milano, in via Montello, dedicato alla testimone di giustizia Lea Garofalo.

Laddove sorgeva l’isolato n.6, chiamato il “fortino dell’illegalità”.

Soggiogato da violenza, droga e armi, dalla fine anni ’80 fino al 21 giugno 2012, quando fu sequestrato dalle forze dell’ordine.

Lea Garofalo

Dopo quel 24 novembre 2009, quando Lea Garofalo, all’età di trentacinque anni,

fu uccisa dall’ex-compagno Carlo Cosco, narcotrafficante ‘ndranghetista di Petilia Policastro.

Attirata con inganno dall’ex-compagno all’Arco della Pace, poi portata in un appartamento in Piazza Prealpi.

Ne uscì senza vita, trasportata a San Fruttuoso, e ridotta in cenere.

Oggi, un luogo del fortino dell’illegalità, abbattuto nel 2016, si erge una palazzina residenziale, davanti alla quale si estende il Giardino Comunitario “Lea Garofalo”.

Si tratta di un giardino-simbolo, perché rappresenta la volontà di riscatto di una zona lasciata all’incuria, che inizia ad uscire dal degrado nell’ottobre 2010.

Grazie ad un gruppo di cittadini: paesaggisti, architetti, vivaisti.

Anche la Piccola Scuola di Circo prese parte alla realizzazione dell’intervento temporaneo di riqualificazione del giardino, per la quale rappresentava la sede storica, prima dello sfratto.

Nel 2012 nasce l’Associazione di Promozione Sociale “Giardini in Transito”, che tuttora gestisce il Giardino Comunitario.

Il Giardino viene dedicato a Lea, grazie al sostegno dell’Associazione Libera, il 19 ottobre 2013.

Quando ebbero luogo i funerali, trascorsi quattro anni dall’omicidio, consumato il 24 novembre 2009.

E` un giardino-simbolo, perché la resilienza dello spazio verde si trasforma in rinascita valoriale,

sotto il segno dell’integrazione di culture diverse, della condivisione, della realizzazione di progetti di terapia e di reinserimento sociale.

Lo scorso 20 ottobre ha avuto luogo la cerimonia di svelamento della targa di intitolazione del Giardino Comunitario a Lea Garofalo.

L’intitolazione ha il merito di rinnovare la memoria di Lea ogni giorno – e non soltanto per la Giornata del 25 novembre.

Grazie ad ogni pianta messa a dimora e curata e a ciascuna iniziativa idonea a motivare nuove sinergie sociali e intergenerazionali.

Lea Garofalo, come le altre donne vittime di violenza, ha difeso il diritto di essere una persona umana, una donna e una madre

che ha lottato per garantire una vita libera dalla violenza alla figlia Denise, tuttora sotto protezione.

Anche la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020 consegnerà un rapporto aggiornato sui casi di femminicidio.

Dal rapporto Eures sul femminicidio in Italia, si evince che nei primi dieci mesi del 2020, si è registrato un omicidio ogni tre giorni, in particolare fra le mura domestiche.

Quelle stesse mura domestiche trasformatesi in trappola durante i lockdown.

Non tralasciando le ulteriori e attuali difficoltà che aggravano l’operatività dei Centri antiviolenza a seguito della pandemia.

Da qui, il fondo pronto intervento #closed4women, promosso da ActionAid, per sostenere le spese necessarie:

dall’acquisto dei dispositivi di protezione alla sanificazione dei locali,

dagli aiuti alimentari all’assistenza legale, psicologica e di supporto economico verso le donne prive di autonomia economica, anche a causa della crisi per Coronavirus.

Le panchine rosse ricordano che “l’amore non uccide”, mentre il giardino in via Montello, a Milano, ogni giorno rinnova l’impegno sociale contro la violenza sulle donne.

Lea Garofalo rinasce “come la Fenice dalle ceneri”.

Si dedicano i versi della poetessa Marisa Pelle a Lea Garofalo, e ad ogni donna vittima di violenza:

In memoria di Lea Garofalo

Luce avara che t’ingrigia

vita estirpata recisa

ridotta in cenere –

tre mesi dopo rinvenuta

in un tombino

In un grumo di silenzio

come lava incandescente

si raddensa la tua esistenza

Embricarsi di suoni di colori

di parole forti

E la pietra si incide

della tua impronta

Traligna il pensiero –

Nell’accezione latina

Lesena di una parete spoglia

ferma limpida rinasci

con forza esemplare

come la Fenice dalle ceneri

contro il crimine mafioso spietato

crudele.

(Marisa Pelle, da Schizzi di memoria, Ed. Besa)