Serve Plasma per Jack, Catania si mobilita. Passa la voce sui social per trovare plasma in aiuto di un 44enne “grande sportivo” dipendente della St.

per raccogliere sangue in aiuto per Maurizio Jack Giustolisi 44 anni ricoverato all’ospedale Garibaldi con il Covid-19.

Sui social un suo collega alla St scrive:

«nonostante sia uno sportivo e non abbia patologie pregresse sta reagendo male al virus. Eppure è un atleta di primo livello».

Inizia così la ricerca di plasma tra chi è già guarito dal coronavirus e ha un’età fra i 18 e i 60 anni.