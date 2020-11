Covid-19 in Sicilia, 45 morti e 1.258 contagi. Scendono contagi e tamponi giornalieri, rimane però alta la percentuale di malati e dei morti..

Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

L’abbassamento dei contagi giornalieri corrisponde però a un numero più basso di tamponi, 6.447, per una percentuale di positivi del 19,6%, praticamente identica a quella di ieri.

Le persone ricoverate in ospedale sono 28 in più, addirittura una in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 292.

Ecco i nuovi contagiati per provincia:

427 a Catania; 420 a Palermo; 102 a Caltanissetta; 94 a Messina; 83 a Siracusa; 61 a Ragusa; 60 ad Agrigento; 10 a Trapani e 1 a Enna.

Due focolai di contagio a Palermo.

Tre morti e numerosi contagi di Covid-19 si registrano in due Rsa a Palermo.

Il primo cluster, con tre degenti morti e altri dodici positivi, è stato segnalato nel centro Alzemeheir di via Sciuti.

Si tratta di una delle strutture sanitarie gestite dal gruppo Karol dove il focolaio è divampato tre settimane fa.

Il presidente della Karol Marco Zummo dice:

«Un dipendente è risultato positivo e come da protocollo abbiamo effettuato i tamponi su tutti gli ospiti, 15 sono risultati positivi».

Poi aggiunge:

«Così abbiamo diviso la struttura in due zone, Covid e no Covid, avvisato l’Asp e l’Usca di riferimento».

Infine Zummo conclude:

«Tre anziani degenti sono morti; tra il personale in totale ci sono stati 4 contagiati, di cui due guariti e gli altri in isolamento domiciliare».

Il secondo focolaio si è manifestato nella casa di riposo Santissimo Salvatore in via Altarello, dove sono stati registrati 12 anziani e sei dipendenti positivi.

Confermano dalla struttura:

«Sono intervenuti sia il personale dell’Asp che i carabinieri del Nas per eseguire i controlli e verificare il rispetto delle norme anticovid».

Risale in Italia la percentuale dei positivi.

Nelle ultime 24ore, i nuovi casi di coronavirus individuati nel Paese sono 28.337, oltre 6 mila meno di ieri.

Complessivamente i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 1.408.868.

In calo anche l’incremento delle vittime, 562, in un giorno mentre ieri erano 692, per un totale di 49.823.

Però nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 188.747 tamponi, 48.478 meno di ieri.

Dai dati emerge quindi una risalita del rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati pari al 15%, circa mezzo punto più di sabato quando si era fermato al 14,6%.

A livello regionale, il maggior numero dei casi si registra in Lombardia, con 5.094 contagi nelle ultime 24 ore, seguita dalla Campania con 3.217;

dal Veneto 2.956; dall’Emilia Romagna 2.665 e dal Piemonte 2.641. Una crescita a quattro cifre si registra anche nel Lazio, in Toscana, in Sicilia e in Puglia.

Gli italiani attualmente positivi al Covid sono 805.947, con un incremento rispetto a venerdì di 14.201.

Dall’inizio dell’emergenza sono invece 553.098 i dimessi e i guariti, 13.574 in più nelle ultime 24 ore.

Dopo il calo di ieri, solo 10 nuovi pazienti, tornano a far salire i ricoveri in terapia intensiva.

Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 43 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore per un totale arrivato a 3.801.

Nei reparti ordinari degli ospedali sono invece ricoverati 34.279 pazienti, con un incremento rispetto a ieri di 216.

Infine, sono 767.867 italiani in isolamento domiciliare, 13.942 in più.