Catania-Turris 0-0, poco dominio sotto porta. I rossazzurri segnano sul cartellino il quarto "clean sheet" della stagione. La Turris mantiene l'imbattibilità in trasferta.

Catania-Turris 0-0, poco dominio sotto porta

Catania-Turris 0-0, poco dominio sotto porta. Il Catania ospita la neopromossa Turris allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini,

in virtù della nuova inagibilità del “Massimino” dopo il recupero infrasettimanale contro la Vibonese.

Con la squalifica di quattro giornate per mister Raffaele, sulla panchina etnea siede mister Cristaldi.

Il tecnico dei rossazzurri mantiene il 3-5-2. Titolare tra i pali Miguel Angel Martinez.

Foto Riccardo Caruso

Nel tridente difensivo conferma per i laterali Tommaso Silvestri e Andrea Zanchi assieme al centrale Claiton.

Sulle corsie esterne spazio ai terzini avanzati Alessandro Albertini e Giovanni Pinto,

mentre in mediana titolari Nana Welbeck e Kevin Biondi a supporto del playmaker Luis Maldonado.

In attacco l’allenatore schiera nuovamente la coppia d’attacco Reginaldo-Pecorino.

Per la Turris mister Fabiano adotta un 3-4-1-2. In porta confermato l’estremo difensore classe 1998 Alessandro Abagnale.

Nel reparto difensivo spazio a Pasquale Rannone, Francesco Di Nunzio e Filippo Lorenzini.

A centrocampo titolari i mediani Daniele Franco e Simone Tascone, mentre sulle fasce confermati Franco Da Dalt e Stefano Esempio.

Sulla trequarti titolare Antonio Romano alle spalle del duo offensivo composto da Luca Pandolfi e Luca Giannone.

Foto Riccardo Caruso

Compattezza e senso delle misure sono i termini di lettura dei primi minuti di gara,

minuti in cui le due compagini riescono a distendersi su tutto il campo in cerca del guizzo vincente.

Di particolare caratura sono le incursioni in attacco del Catania, come avviene al quinto minuto quando Biondi,

sullo scambio con Pecorino in area, sotto porta calcia rasoterra spedendo la sfera di poco fuori.

Importante anche la conclusione dalla distanza di Claiton al nono minuto,

durante la quale Abagnale smanaccia in corner dopo la deviazione maldestra della difesa campana.

Foto Riccardo Caruso

Dopo il primo quarto d’ora di partita a mettersi in evidenzia in due occasioni è Maldonado,

dapprima su calcio di punizione al minuto 17 e poi al minuto 23 con un tiro potente da fuori area di facile presa per il portiere della Turris.

Per buona parte del primo tempo il Catania domina in termini di possesso palla e tenuta difensiva,

riscontrando, tuttavia, qualche ostacolo sulle verticalizzazioni offensive grazie all’unità degli avversari.

Di contro la Turris non riesce a concretizzare sotto porta grazie alle chiusure strette in zona arretrata della difesa etnea,

mantenendo un profilo parzialmente anonimo durante le avanzate dentro l’area rossazzurra.

Una reazione costruita del Catania si verifica al minuto 38 quando Pecorino, sul cross da destra di Pinto,

stacca di testa a tu per tu con Abagnale ma il portiere campano blocca la conclusione smorzata.

Gli etnei insistono anche al minuto 44 con Biondi, il quale tenta lo stacco di testa sul cross di Pinto accarezzando soltanto il secondo palo.

Dopo l’intervallo a fine primo tempo i due allenatori non apportano modifiche agli assetti in campo.

Foto Riccardo Caruso

Soltanto al minuto 50 arriva la prima occasione insidiosa per la Turris grazie al destro a giro di Franco che sfiora la porta etnea.

Inoltre i campani accelerano in zona avversaria anche al minuto 53 quando Lorenzini di prima impegna Martinez conquistando un calcio d’angolo.

La risposta del Catania giunge cinque minuti dopo con Pecorino che calibra il tiro dal limite spedendo la sfera sugli spalti.

Nel corso del sessantesimo minuto mister Cristaldi prova a cambiare le carte in tavola sostituendo Izco e Calapai al posto di Albertini e Pinto.

Cambi sul fronte offensivo, invece, per la Turris, come avviene al minuto 55 con l’entrata in campo di Longo per Giannone.

In questi frangenti la formazione campana prende pian piano piede dentro l’area del Catania,

impegnando spesso la difesa etnea nelle avanzate propositive.

Sull’altra sponda i rossazzurri intensificano il pressing durante le ripartenze,

ripartenze che continuano ad avere sviluppi importanti soprattutto dalle corsie laterali.

Foto Riccardo Caruso

In seguito la Turris spreca una clamorosa azione da rete al minuto 66 quando Romano,

agganciando male il cross prelibato di Longo dalla sinistra, non concretizza lo stacco di testa e svirgola oltre il fondo.

Fino agli ultimi minuti di gara non cambia l’aspetto tattico delle due squadre,

con il Catania che spinge più volte in avanti non trovando l’inserimento decisivo sotto porta,

e la Turris che predilige il dialogo marcato in difesa avendo il baricentro spostato in fase di ripiegamento.

Insidiosa la punizione piazzata di Reginaldo al minuto 87 che termina con la respinta a ridosso della bandierina da parte di Abagnale.

Foto Riccardo Caruso

Nonostante i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, non si verificano ulteriori occasioni pericolose.

Termina a reti inviolate il confronto al “Nobile” tra Catania e Turris valevole per la dodicesima giornata.

Gli etnei riescono a non subire l’avanzata della Turris in trasferta a pochi passi dal podio in classifica,

senza capitalizzare gli ultimi sprazzi offensivi del match,

mentre la formazione campana mantiene l’imbattibilità fuori dalle mura amiche,

rivelandosi ancora una volta la sorpresa della stagione 2020/21 di Serie C.

Catania-Turris 0-0, poco dominio sotto porta.

CATANIA-TURRIS 0-0

CATANIA (3-5-2): Martinez; Claiton, Silvestri, Zanchi (71′ Noce); Albertini (62′ Izco), Welbeck, Maldonado (80′ Piovanello), Biondi, Pinto (62′ Calapai); Reginaldo, Pecorino (71′ Sarao).

A disp. di Cristaldi: Confente, Della Valle, Noce, Calapai, Izco, Rosaia, Panebianco, Emmausso, Sarao, Piovanello, Vrikkis.

TURRIS (3-4-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Franco, Tascone (82′ D’Ignazio), Esempio; Romano (67′ Fabiano); Pandolfi, Giannone (55′ Longo).

A disp. di Fabiano: Barone, Lo Noce, D’Oriano, Lame, D’Ignazio, Marchese, Fabiano, Loreto, Longo, Alma, Sandomenico.

ARBITRO: Luca Angelucci (Foligno)

AMMONIZIONI: Albertini (CT), Da Dalt (TUR), Maldonado (CT), Pandolfi (TUR), Longo (CT)

RECUPERO: 1. p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: