Auto contro cancello a Canicattì, un morto. Lo schianto è avvenuto nelle prime ore dell’alba all’alba tra Canicattì e Castrofilippo.

Auto contro cancello a Canicattì, un morto

Auto contro cancello a Canicattì, un morto. Un giovane di 27 anni, Carmelo Pontillo, è morto in seguito alle gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto all’alba di oggi sulla statale 122 nel tratto che collega Canicattì con Castrofilippo e il vecchio tracciato della statale 640 Porto Empedocle-Caltanissetta.

Pontillo si trovava alla guida della sua auto quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un cancello.

L’automobilista è morto subito dopo il ricovero nell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia, carabinieri e personale dell’Anas. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi.

Le indagini sono in corso per verificare l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.