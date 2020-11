Allerta arancione anche a Catania. Lunedì ancora maltempo in Sicilia. I responsabili del Comune di Catania invitano i concittadini alla prudenza.

Allerta arancione anche a Catania

Allerta arancione anche a Catania. A seguito del «messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense e a carattere di rovescio o temporali con forti raffiche di vento»,

diramato dalla protezione civile regionale, che prevede un l’allerta arancione anche nella zona di Catania, l’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza.

Vale a dire: non spostarsi se non strettamente necessario; evitare i sottopassi;

abbandonare per tempo i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone a ridosso di fiumi e non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.