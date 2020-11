Coronavirus in Sicilia, altri 43 morti e 1.838 nuovi casi: 43 morti e 1.838 nuovi casi su 9.400 tamponi. La provincia etnea la più colpita Il dettaglio.

Coronavirus in Sicilia, altri 43 morti e 1.838 nuovi casi

Coronavirus in Sicilia, altri 43 morti e 1.838 nuovi casi. Sono 1.838 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, duecento in più rispetto a ieri.

Circa 9.400 i tamponi, per una percentuale di positivi del 19,7%, in netta salita rispetto al 16% di ieri. I morti sono 43.

Trentuno i ricoveri in più in ospedale, nessuno dei quali in terapia intensiva, 310 i dimessi/guariti.

Ecco i nuovi contagiati per provincia:

625 a Catania; 583 a Palermo; 145 a Messina; 126 a Siracusa, 107 ad Agrigento, 71 a Trapani, 70 a Caltanissetta, 56 a Ragusa, 55 a Enna.

Leggero calo dei positivi in Italia.

In tutto il Paese sono 34.767 i nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore, circa 2.500 meno di ieri, per un totale di 1.380.531.

Secondo i dati del ministero della Salute è invece di 692 l’incremento delle vittime, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 49.261.

Tra le regioni è sempre la Lombardia a far registrare l’incremento più alto, con 8.853 casi nelle ultime 24 ore, circa 400 meno di ieri.

Seguono il Veneto con 3.567 positivi, la Campania 3.554; il Piemonte 2.886; l’Emilia Romagna 2.723 e il Lazio con 2.658 contagi.

Torna a scendere il rapporto tra positivi e tamponi: è al 14,6%, un punto in meno rispetto al dato di venerdì.

Sono stati fatti nelle ultime 24 ore 237.225 tamponi, 852 meno di ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono invece 529.524 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.502.

In isolamento domiciliare ci sono invece 753.925 persone, 14.454 più di venerdì.