STMicroelectronics Catania, a rischio 350 posti. In bilico progetto della St, allarme del sindacato: “E’ in gioco il futuro dell’Etna Valley”.

Secondo il segretario generale della Uilm di Catania, Giuseppe Caramanna:

«Il nuovo impianto catanese per la produzione di substrati di carburo di silicio per cui STMicroelectronics aveva acquistato dal Comune un terreno nella zona industriale della città è a rischio».

Aggiunge il sindacalista:

«I vertici della multinazionale hanno confermato il progetto strategico, ma hanno detto che potrebbe essere realizzato in altre nazioni, dove le agevolazioni per l’impresa, particolarmente quella hi-tech, sono decisamente superiori».

Continua Caramanna:

«Rivolgiamo un appello a Stato e Regione perché facciano di tutto affinché Catania non perda un’opportunità irripetibile».

«È in gioco la creazione di 350 posti di lavoro e una fetta del futuro di Etna Valley».

Il segretario Uilm spiega:

«Allo stato attuale il cantiere per la costruzione dell’impianto nel nostro territorio è fermo, ma la fabbricazione di substrati di carburo di silicio non può certo attendere».

Infine Caramanna conclude:

«Questa produzione innovativa, sviluppata dalla ricerca St proprio nello stabilimento catanese, è decisiva per lo sviluppo della mobilità elettrica».

Il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni e i parlamentari del M5s, Simona Suriano ed Eugenio Saitta, lanciano segnali positivi:

«Vogliamo rassicurare i lavoratori dell’Etna Valley. Lo scorso novembre eravamo già stati alla Stm per incontrare i dipendenti e vogliamo confermare che il governo ha una sola parola.

Spiegano i politici pentastellati:

«Il Mise e il Mef hanno, infatti, già previsto le risorse necessarie per supportare il progetto su Catania dell’ampliamento del sito».

Infine concludono:

«Il governo italiano è al fianco delle imprese che investono in Italia e, a maggior ragione in un momento di così grande difficoltà economica e sanitaria, non possiamo permetterci di mettere in secondo piano un’eccellenza del Sud del Paese».