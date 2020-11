Sicilia, negozi chiusi domenica e festivi. Musumeci: «Chiediamo uno sforzo». Poche eccezioni alla chiusura esposte all’interno dell’articolo.

Sicilia, negozi chiusi domenica e festivi

Sicilia, negozi chiusi domenica e festivi. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci,

questa sera ha adottato un’ordinanza destinata a limitare le occasioni di contagio nei giorni domenicali e festivi.

Prevista la chiusura delle attività commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole e,

del domicilio per i prodotti alimentari, dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Afferma Musumeci:

«Siamo in una fase di grande attenzione e ho ritenuto di accompagnare le decisioni nazionali e regionali con un’ordinanza che ha l’obiettivo di sostenere i primi segnali positivi,

evitando nei giorni domenicali e festivi le occasioni di assembramento che abbiamo visto in tante immagini pubblicate dai mezzi di comunicazione».

«Chiediamo a tutti uno sforzo nelle prossime importanti giornate».

Prosegue il presidente:

«Lo dobbiamo agli operatori della sanità che stanno dimostrando una capacità di intervento senza precedenti».

Lo dobbiamo anche a tutti gli operatori economici che stanno affrontando un momento difficile e, in definitiva,

lo dobbiamo a noi stessi, perché bisogna ritornare a una vita il più possibile normale nei tempi che la pandemia impone».

Afferma Musumeci:

«Ho sentito il ministro Speranza che mi ha anticipato la decisione di rinnovare la propria ordinanza per tutte le zone arancioni in Italia,

fissando per la prossima settimana un primo confronto tecnico per una nuova valutazione del rischio-Regione».

Dice il presidente:

«Nel corso della telefonata avuta con l’assessore regionale per la Salute, il ministro ha avuto modo di evidenziare,

il miglioramento del quadro regionale, anche alla luce di misure di contenimento che erano state già adottate».

Musumeci annuncia che:

«nelle prossime giornate proseguiremo con il monitoraggio degli indici di contagio, con la valutazione di misure di contrazione della mobilità extra-regionale,

con l’adozione di protocolli di contenimento condivisi con gli Enti locali, con screening a tappeto nelle categorie».

E ancora afferma:

«Dobbiamo fare tutti la nostra parte e noi non possiamo fare finta di niente di fronte a comportamenti individuali che troppe volte sembrano improntati a una mancanza di responsabilità».

«Il presidente della Regione ha il dovere di garantire il difficile equilibrio tra diritto alla salute e diritto alla socialità”.

Sottolinea il capo della giunta regionale:

«Abbiamo recepito le indicazioni provenienti dal nostro Osservatorio epidemiologico e la Regione sta allargando il monitoraggio su aree più vaste dei Comuni,

con parametri oggettivi che portano all’adozione di misure da “zona rossa”».

Il presidente della regione avverte:

«Serve tempestività, ma soprattutto rigore scientifico. Servono controlli per garantire effettività alle misure».

«Ciò che non serve, lo dico con rispetto di ogni opinione, sono le polemiche che tendono a dividere le Istituzioni».

Infine conclude Musumeci:

«Faccio mio il messaggio di unità del presidente Mattarella e voglio essere interprete, garantendo, come abbiamo fatto fin dall’inizio della emergenza sanitaria, decisioni che siano frutto di analisi e condivisione».