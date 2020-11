Catania, Raffaele salta quattro giornate. Il tecnico etneo non potrà sedere sulla panchina etnea in occasione dei match contro Turris, Avellino, Bisceglie e Cavese.

Catania, Raffaele salta quattro giornate. In queste ultime ore è arrivato il provvedimento del Giudice Sportivo dopo il match casalingo tra Catania e Vibonese.

Come già pubblicato in precedenza, poco prima del fischio finale di gara il tecnico etneo ha rimediato un’espulsione,

espulsione per aver interrotto il gioco dopo un contrasto su Calapai giudicato regolare dall’arbitro.

A causa del gesto compiuto l’allenatore rossazzurro dovrà scontare quattro turni di squalifica,

non potendo sedere sulla panchina etnea in occasione del prossimo incontro con la Turris al “Massimino”,

e anche per le gare contro Avellino in trasferta, Bisceglie e poi Cavese entrambe in casa.

Nello specifico, secondo il provvedimento la squalifica per mister Raffaele sarebbe stata decisa “perché, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco,

sottraendo la disponibilità del pallone a un calciatore della squadra avversaria,

costringendo l’arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione”.

Infine, il Calcio Catania ha rimediato anche un’ammenda da 1500 euro a causa della “indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara,

di persone non identificate ma riconducibili alla società”.