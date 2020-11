Covid-19 in Sicilia, 39 morti e 1.692 positivi. record di tamponi e di guariti. tanti contagi a Palermo e Catania. Solo 7 ricoveri negli ospedali.

Covid-19 in Sicilia, 39 morti e 1.692 positivi

Covid-19 in Sicilia, 39 morti e 1.692 positivi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

I tamponi sono stati quasi undicimila, una cifra record, per una percentuale di positivi del 15,6% (ieri 18%). L’aumento di contagi giornalieri di lunedì era di 1.461.

Le persone ricoverate in ospedale sono solo 7 in più, tre delle quali in terapia intensiva. Da record anche il numero dei dimessi/guariti: 668.

Ecco i nuovi contagiati per provincia:

543 a Palermo, 456 a Catania, 214 a Ragusa, 184 a Messina, 81 ad Agrigento, 67 a Caltanissetta, 59 a Enna, 48 a Siracusa, 46 a Trapani.

Casa di riposo Palermo, trovato un focolaio.

Contagi nella casa di riposo per anziani di Palermo Figlie della Misericordia e della Croce che si trova nella zona di via Evangelista di Blasi.

Positivi ai test rapidi 33 dei 51 ospiti, 5 dei 21 operatori e 4 suore, quasi tutti asintomatici.

Gli altri operatori e i 12 volontari del servizio civile sono risultati negativi e rimandati a casa in isolamento fiduciario.

Domani l’esito dei tamponi molecolari effettuati dall’Asp dopo più di due settimane dal primo caso conclamato.

Sono caduti nel vuoto i numerosi appelli lanciati dall’istituto per richiedere rinforzi di personale sanitario.

Nella struttura restano in servizio solo 8 operatori fra cui i cinque contagiati, e le tre suore infermiere, anch’esse colpite dal Covid.

Tra gli ospiti anziani con diverse patologie, anche gravi, pure una donna di 102 anni.

Apprensione tra i familiari che sono stati avvisati dei contagi due giorni fa con un sms.

Ma già, l’ingresso nella struttura era stato interdetto ai parenti da fine ottobre a causa delle restrizioni sanitarie dopo che un’anziana era stata ricoverata in ospedale positiva al Covid.

I familiari chiedono maggiori informazioni sui parenti che si trovano nella struttura e che non vedono da un mese.

A Siracusa effettuati 1.500 tamponi nelle scuole, un solo positivo.

Su 1.520 tamponi effettuati a Siracusa nel secondo turno di test anti-covid-19 con il sistema drive-in dedicato alle scuole Un solo positivo.

Una settimana fa i positivi erano 9 su 639 tamponi. Oggi testati gli studenti, il personale docente e non docente e i genitori del liceo scientifico “Luigi Einaudi”.

Negli spazi dell’ex ospedale neuropsichiatrico, nonostante la giornata di pioggia, montati 4 gazebo dove hanno operato i medici e gli infermieri del Dipartimento prevenzione medico dell’Asp e si sono alternati 40 volontari della Protezione civile comunale.

Scende leggermente la curva dei positivi in Italia.

Oggi i nuovi casi in tutto il paese sono 32.191 su 208.458 tamponi, mentre ieri erano solo 152.000. I ricoveri in terapia intensiva oggi sono 120 e 731 decessi.

Il rapporto tra test positivi su test totali è intorno al 15%, due punti e mezzo percentuale in meno rispetto a ieri (era al 17,92%).

Sempre la Lombardia con il numero più alto di casi, seguono Veneto e Campania.

Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza durante la conferenza stampa ha detto:

«Abbiamo un quadro stabile con una lieve diminuzione dei postivi, ma con indicatori sui ricoveri e i decessi che,

non sono buoni e che rappresentano la conseguenza dei casi cumulatisi in queste settimane».

Ha concluso Rezza:

«Al momento comunque non c’è una crescita dell’epidemia, ma forse una leggera diminuzione».

I positivi attualmente sono saliti a 733.810, con un incremento rispetto a ieri di 16.026:

di questi, 33.074 sono ricoverati nei reparti ordinari e 3.612 in terapia intensiva.

I guariti e i dimessi dall’inizio dell’epidemia sono 457.798, 15.434 in più rispetto a lunedì.