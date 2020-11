Continuano i test rapidi nei drive-in siciliani. Sono 71 mila i tamponi fin ora eseguiti. I positivi asintomatici accertati nell’ultimo fine settimana sono 1.900. I dati per provincia.

Ieri nell’ambito dell’attività per la ricerca del virus promossa dalla Regione Siciliana effettuati oltre undicimila tamponi rapidi.

Nei drive-in allestiti nelle principali città dell’Isola individuati 480 soggetti positivi (il 4,12 per cento).

I soggetti successivamente sottoposti al tampone molecolare, così come stabilito dai protocolli ministeriali.

Per tutti sono quindi scattate le misure previste per il contenimento del contagio.

Sabato, domenica e lunedì, scorsi effettuati 71.723 test su altrettanti cittadini che volontariamente hanno aderito alla campagna.

i positivi asintomatici individuati nei tre giorni sono 1.900 (pari al 2,65 per cento).

Lo screening continua anche oggi in alcune città (Palermo, Siracusa, Vittoria e Chiaramonte Gulfi).

I test sono riservati alla popolazione scolastica (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari).

In ogni sito sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procede al prelievo del campione che, in caso di positività che è,

immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Da questa settimana, inoltre, vi è la possibilità di prenotarsi mediante la piattaforma on-line (www.siciliacoronavirus.it).

Basta cliccare sul bottone “tampone rapido Covid19” e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data disponibile tra i drive-in proposti.

La piattaforma provvede a indicare la fascia oraria, che è generata automaticamente in base al numero di prenotazioni già acquisite.

L’appuntamento registrato è quindi indicato e comunicato al cittadino che può così raggiungere il drive-in prescelto.

L’iniziativa è realizzata della giunta Musumeci.

la Sicilia è stata la prima Regione a dotarsi di tamponi rapidi acquistando un primo stock di due milioni di pezzi.

Il programma è realizzato in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali.

Decisivo anche il supporto della Protezione civile regionale, che in questi giorni ha dispiegato sul campo centinaia di volontari.

I volontari collaborano con il personale medico sanitario impiegato nella campagna di monitoraggio e nelle attività di assistenza alla popolazione.