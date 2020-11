Catania-Vibonese, al "Cibali" per i tre punti. Il recupero dell'ottava giornata di campionato è in programma mercoledì 18 novembre alle ore 20 e 30 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania-Vibonese, al “Cibali” per i tre punti

Catania-Vibonese, al “Cibali” per i tre punti. Dopo la sconfitta sul campo del “Bonolis” per uno a zero grazie al gol di Ilari nel primo tempo,

il Catania torna in casa, ma stavolta tra le mura amiche più caratteristiche, ovvero lo stadio “Angelo Massimino”.

Infatti, come già annunciato in precedenza, il manto erboso dell’impianto sportivo catanese è finalmente pronto,

essendo dunque terminati i lavori di manutenzione che hanno regalato un campo totalmente rinnovato ai sostenitori rossazzurri.

In occasione del ritorno al “Massimino” il Catania recupera il match contro la Vibonese,

match inizialmente in calendario domenica 1 novembre,

e in seguito spostato a causa della positività al Covid-19 della maggior parte del collettivo calabrese.

Il recupero dell’ottava giornata di campionato tra le due squadre è in programma mercoledì 18 novembre alle ore 20 e 30.

Per la formazione etnea la gara di domani ha molteplici significati in relazione alla stagione sino ad ora vissuta con poca costanza.

Nelle ultime quattro gare, infatti, il Catania è riuscita a totalizzare soltanto un punto nel derby contro il Palermo,

rimediando le restanti sconfitte contro Ternana, Bari e Teramo per concludere.

E’ doveroso sottolineare che in queste tre sconfitte la squadra siciliana si è confrontata con corazzate del girone,

ma ciò che forse non convince a pieno della gestione di mister Raffaele è la differenza di approccio tra primo e secondo tempo da parte del Catania,

una differenza che metterebbe in luce una competitività maggiore soltanto nei secondi quarantacinque minuti.

Ecco perché il match contro la Vibonese diventa una grande occasione non solo per tornare alla vittoria (e in grande stile tra le mura amiche),

ma anche per risollevare il morale della squadra, a tratti penalizzata dalla striscia consecutiva di risultati poco convincenti.

D’altro canto sarebbe errato considerare dalla facile entità il match contro la Vibonese,

tenendo in considerazione l’impegno dei calabresi fino a questo momento.

La Vibonese, infatti, non ha ancora subito una sconfitta in trasferta,

dimostrando spirito agonistico in terra avversaria.

Inoltre la squadra calabrese occupa il nono posto in classifica, un gradino importante in ottica playoff,

obiettivo che la Vibonese punta a raggiungere a fine campionato.

Dunque resta solo aspettare il verdetto di mercoledì sera per vedere la reazione del Catania, da un lato,

agli ultimi risultati ottenuti, e della Vibonese dall’altro in cerca del secondo successo fuori casa.