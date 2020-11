Coronavirus, 60 mila tamponi nei drive-in. Oltre 32mila i test eseguiti ieri, 778 positivi: la mappa e i numeri dello screening regionale.

Coronavirus, 60 mila tamponi nei drive-in

Coronavirus, 60 mila tamponi nei drive-in. Superano i trentaduemila i test rapidi eseguiti ieri nel corso della campagna per la ricerca del virus promossa dalla Regione Siciliana.

Nei drive-in allestiti in oltre 40 città dell’Isola individuati 778 positivi (il 2,39 per cento), poi sottoposti al tampone molecolare.

Tutto in esecuzione dei protocolli ministeriali. Per i positivi individuati sono quindi scattate le misure previste per il contenimento del contagio.

Nei giorni sabato e domenica, effettuati complessivamente 60.084 test su altrettanti cittadini che volontariamente hanno aderito alla campagna.

Durante i controlli registrati 1.420 positivi asintomatici individuati (pari al 2,36 per cento).

Il progetto continua anche oggi in alcune città ed è sempre riservata alla popolazione scolastica:

personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari.

In ogni sito sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procede al prelievo del campione che, in caso di positività, è immediatamente ripetuto.

Una volta individuato il paziente, è subito sottoposto a tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Ieri i positivi individuati sono stati 642 (2,33 per cento).