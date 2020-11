Teramo-Catania 1-0, manca continuità. Gli etnei evidenziano una piccola reattività soltanto nell'ultima mezzora di gioco. Il Teramo prosegue la scalata ai piani alti in classifica.

Teramo-Catania 1-0, manca continuità

Teramo-Catania 1-0, manca continuità. Il Catania torna in trasferta allo stadio “Gaetano Bonolis” contro il Teramo per l’undicesima giornata di campionato.

I padroni di casa scendono in campo con il 4-2-3-1. In porta titolare l’estremo difensore polacco Michal Lewandowski.

Nel quartetto difensivo mister Paci sceglie i terzini Salim Diakite e Alberto Tentardini assieme al blocco centrale Piacentini-Soprano.

Sulla mediana spazio ad Andrea Arrigoni e Simone Santoro alle spalle del playmaker Domenico Mungo.

Sulle corsie esterne conferma per Carlo Ilari e Pedro Costa Ferreira a sostegno dell’unica prima punta in campo Cristian Bunino.

Invece per gli etnei mister Raffaele torna al 4-3-3. Confermato tra i pali il portiere Miguel Angel Martinez.

Nel poker di difesa spazio a Luca Calapai e Giovanni Pinto ai lati e ai centrali Claiton e Tommaso Silvestri.

In cabina di regia spazio a Giacomo Rosaia sostenuto dai mediani Mariano Izco e Jacopo Dall’Oglio.

Nel reparto offensivo il tecnico etneo punta a un attacco composto da giovani,

infatti mister Raffaele sceglie Emanuele Pecorino come centravanti,

in posizione di esterni Enrico Piovanello, alla prima da titolare in maglia catanese, e Kevin Biondi.

Sin dai primi minuti di gara è il Teramo a inscenare una forte cattiveria agonistica,

approccio che trova un riscontro positivo già al terzo minuto quando gli abruzzesi ne approfittano per andare in vantaggio.

Infatti in questo frangente Costa Ferreira poggia l’assist diagonale in area per Ilari,

il quale di prima intenzione calibra il tiro e spiazza sulla sinistra Martinez siglando la rete dell’uno a zero.

La risposta del Catania giunge all’ottavo minuto su calcio di punizione da parte di Dall’Oglio che tenta la conclusione a giro,

ma Lewandowski intuisce e respinge in corner vanificando il tiro insidioso del centrocampista etneo.

Inoltre i rossazzurri ci riprovano al minuto 16 quando Pecorino calcia dal limite dell’area,

ricevendo tuttavia la smorzata di Soprano che facilita la presa dell’estremo difensore biancorosso.

Nel corso di questi minuti prevalgono i contrasti corpo a corpo da parte di entrambe le compagini,

contrasti comunque da contestualizzare all’interno di una partita maschia e combattuta a pieno regime.

Tuttavia per buona parte del primo tempo è il Teramo a prevalere in termini di verticalizzazioni e fraseggio tra i reparti,

mentre il Catania fatica in più occasioni a sfondare le linee avversarie, soffrendo la propositività della formazione abruzzese.

Così al minuto 35 il Teramo impegna la difesa rossazzurra con Bunino,

il quale prova il tiro da fuori area ma Silvestri riesce a deviare efficacemente in calcio d’angolo.

Lo stesso Bunino insiste sotto porta al minuto 42, ma stavolta l’attaccante del Teramo sfiora la traversa e impensierisce Martinez.

Alla ripresa del secondo tempo mister Raffaele inserisce forze fresche in campo sostituendo Reginaldo al posto di Piovanello,

cambiando così le carte in tavola sul fronte offensivo.

Ciononostante al minuto 55 il Catania non capitalizza una buona occasione per pareggiare i conti.

Nel corso di quest’azione Rosaia svirgola la conclusione rasoterra che arriva sui piedi di Reginaldo,

il quale a tu per tu con Lewandowski prova a piazzare il tiro ma spedisce la sfera al di là del palo destro.

Il Teramo si ricompone e al minuto 64 sfiora il raddoppio quando, sugli sviluppi di un contropiede,

Bunino sterza su Claiton con una finta e calcia, ma Martinez nega miracolosamente la gioia del gol all’attaccante abruzzese.

In questi minuti di partita è giusto sottolineare un maggiore, ma non sufficiente, dinamismo da parte della squadra etnea,

in particolare al minuto 65 quando Emmausso riceve la sponda di Pecorino,

e tira in rete impensierendo il portiere del Teramo.

Anche al minuto 70 i rossazzurri si mettono in mostra con Pecorino,

il quale prova la conclusione dai venti metri conquistando un corner su respinta della difesa avversaria.

La formazione etnea insiste al minuto 76 quando Silvestri scaglia di testa il pallone sopra la traversa sul cross di Rosaia da calcio di punizione.

Il gioco sprizzante dei calciatori abruzzesi si evidenzia anche al minuto 83 con Di Francesco.

In questa occasione, infatti, l’attaccante del Teramo mette in difficoltà la difesa rossazzurra in dribbling e scarica in porta,

rimediando, tuttavia, la chiusura stretta di Silvestri e la parata del portiere etneo.

Insidiosa la punizione di Maldonado al novantesimo minuto che tiene testa alla formazione biancorossa.

Tuttavia, sul cross del playmaker ecuadoregno in mezzo all’area, Pinto stacca di testa toccando di un soffio la traversa.

Nonostante i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il Catania non riesce ad approfittare ulteriormente di una palla gol decisiva.

Dunque sul punteggio di uno a zero il Teramo prosegue la corsa ai piani alti della classifica e mantiene il podio,

mentre i rossazzurri non riescono ad essere reattivi in maniera costante,

provando a rimediare alla rete di Ilari soltanto nell’ultima mezzora di gara ma senza riscontri degni di nota.

Teramo-Catania 1-0, manca continuità.

TERAMO-CATANIA 1-0

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Diakite, Piacentini, Soprano, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo (59′ Bombagi), Costa Ferreira (81′ Di Francesco); Bunino (69′ Pinzauti).

A disp. di Paci: Valentini, Celentano, Iotti, Trasciani, Di Matteo, Viero, Bombagi, Minelli, Cappa, Di Francesco, Pinzauti.

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Izco (76′ Zanchi), Rosaia (76′ Maldonado), Dall’Oglio (76′ Welbeck); Piovanello (51′ Reginaldo), Pecorino, Biondi (63′ Emmausso).

A disp. di Raffaele: Confente, Noce, Zanchi, Albertini, Welbeck, Maldonado, Panebianco, Emmausso, Reginaldo, Sarao, Gatto, Vrikkis.

ARBITRO: Mario Vigile (Cosenza)

AMMONIZIONI: Silvestri (CT), Soprano (TE), Mungo (CT), Ilari (TE), Diakite (CT),

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 3′ Ilari (TE)