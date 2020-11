Rischio stop Serie C, parla Ghirelli. Avanza l'ipotesi di un blocco del campionato a causa della pandemia da Covid-19. Ghirelli annuncia verifiche a partire da giorno 27 novembre.

Rischio stop Serie C, parla Ghirelli

Rischio stop Serie C, parla Ghirelli. Il pericolo di una crisi per il panorama della Serie C torna a farsi sentire,

soprattutto nel periodo attuale in cui la pandemia da Covid-19 non sembri rivelare dati confortanti per l’economia del Paese,

mentre avanza in parallelo l’ipotesi di un secondo lockdown su scala nazionale e senza divisione tra le Regioni.

In queste ultime ore è intervenuto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, per discutere di un eventuale stop della terza serie calcistica,

campionato che sta avvertendo difficoltà finanziarie sin da marzo a causa della situazione sanitaria in questione.

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo lo stesso Ghirelli ha spiegato che più dettagli saranno verificati a partire da giorno 27 novembre,

potendosi dunque attendere nuovi sviluppi agli inizi di dicembre.

Inoltre, secondo il presidente della Lega Pro, la possibilità di uno stop del campionato riguarderebbe pure la minaccia di un collasso economico,

collasso già preannunciato proprio da Ghirelli nel pieno della pandemia e ribadito in queste ultime settimane.

Queste le parole di Ghirelli a Radio Punto Nuovo:

“Noi ieri abbiamo varato come direttivo tutte le ipotesi possibili se dovesse verificarsi una situazione più grave”.

“Malgrado le difficoltà, vogliamo andare avanti con la verifica tra il 27-28 novembre”.

Ghirelli sul rischio di collasso in Serie C:

“Ci hanno tolto bigliettazione e sponsor, compresi quelli che avevano già un contratto”.

E protesta:

“Meglio che stiamo zitti, ci sarebbe solo un enorme grido di dolore”.

Prosegue Ghirelli:

“La Premier League ha dato una cifra considerevole, pensando al sistema, con un ruolo di leadership”.

“Come fanno a chiedere di eliminare gli sprechi se siamo quelli della cassa integrazione: vuol dire che gli emolumenti sono a livelli normali”.

Il numero 1 della Lega Pro avverte:

“Senza voler fare distinzioni per forza: noi a gennaio rischiamo il collasso”.

E conclude:

“Da febbraio è un anno che non arriva un euro”.