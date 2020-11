Covid-19 in Sicilia, 36 morti e 1.422 nuovi positivi. Sale nell’isola la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati. poco meno di una persona su cinque.

Covid-19 in Sicilia, 36 morti e 1.422 nuovi positivi

Covid-19 in Sicilia, 36 morti e 1.422 nuovi positivi. Circa 7.500 tamponi effettuati per una percentuale del 19%.

Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Ieri i malati erano stati 1.729, ma con 9.400 test.

Sono 16 gli ulteriori ricoveri in ospedale, due dei quali in terapia intensiva, 385 i dimessi/guariti.

Ecco i numeri dei nuovi contagiati per provincia:

482 a Catania; 452 a Palermo; 211 a Messina; 103 a Ragusa; 60 a Caltanissetta; 57 a Siracusa; 24 ad Agrigento; 18 a Trapani e 15 a Enna.

Cesarò e San Teodoro restano zone rosse.

Prolungata la zona rossa nei comuni di Cesarò e San Teodoro resteranno in lockdown fino a lunedì 23 novembre.

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sentiti i sindaci dei due comuni del Messinese, ha infatti firmato l’ordinanza di proroga.

Le restrizioni adottate sono quelle già disposte a partire dallo scorso 8 novembre.

Richiesto Plasma per un avvocato ricoverato nell’ospedale Garibaldi centro di Catania.

Scuole chiuse a Enna.

Fino al prossimo 22 novembre a Enna scuole primarie e secondarie chiuse.

Lo ha deciso l’Asp, che già negli scorsi giorni aveva chiuso alcune scuole e avviato gli screening sui bambini, gli insegnanti e sul corpo non docente.

La percentuale di positivi nelle scuole negli ultimi giorni è passata dallo 0,5 allo 0,7% e questo avrebbe convinto l’azienda sanitaria a procedere con la chiusura.

Nel capoluogo sono 182 le persone affette da Covid-19, di cui 11 ricoverate nell’ospedale Umberto I e 5 in terapia intensiva.

Aumentano le vittime in Italia.

Sono 33.979 i nuovi positivi in tutto il Paese. Nelle ultime 24 ore l’incremento è di 546 vittime sono oltre 45 mila i morti di coronavirus, per la precisione 45.229.

Il totale dei casi oggi, compresi guariti e vittime, è di 1.178.529.

In Lombardia 8.060 tamponi positivi in un giorno; Campania 3.771; in Piemonte 3.682; in Emilia Romagna 2.822;

Toscana i tamponi sono 2.653 e nel Lazio 2.612. Solo il Molise sotto i 100 casi (ne ha registrati 85).

Complessivamente sono stati effettuati 195.275 tamponi, oltre 30 mila meno di ieri, con il consueto netto calo del fine settimana.

Il rapporto tra positivi e test è del 17,4%; in aumento di oltre un punto percentuale rispetto a ieri.

in Italia gli attualmente positivi al coronavirus sono oltre 700 mila. Con l’aumento di 24.055 unità nelle ultime 24 ore il totale è ora di 712.490.

I guariti sono 420.810 (+9.376 in un giorno). In isolamento domiciliare ci sono ora 677.021 persone (+23.290 rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore l’aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è di 116 unità. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.422.

I ricoveri nei reparti ordinari sono invece aumentati di 649 unità, portando il totale a 32.047.