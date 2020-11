Udienze civili sospese per Covid a Catania. Il presidente del tribunale: «Troppo piccoli i locali disponibili. Impossibile rispettare le distanze».

Il presidente Mannino «visto il recente aggravamento delle emergenze epidemiche da Covid-19» e «sentito il presidente dell’ordine degli avvocati» ha sospeso le udienze.

Nel provvedimento Scrive Mannino:

«Sospensione con decorrenza immediata, e fino a nuova disposizione, delle udienze civili dell’ufficio del giudice di pace di Catania,

ad eccezione delle udienze di convalida dell’espulsione, dell’allontanamento e del trattenimento dei cittadini dei Paesi terzi e dell’Unione europea».

Sempre nel provvedimento si sottolinea:

«l’angustia e l’inadeguatezza, più volte segnalata, dei locali» che rendono «impossibile il rispetto delle imposte misure di distanziamento sociale».

Inoltre lo svolgimento delle udienze a distanza:

«non appare realizzabile posto che il processo civile telematico non è stato ancora introdotto» per i processi trattati dal giudice di pace.

Il presidente Mannino rileva inoltre che la chiamata delle cause per fasce orarie non ha avuto effetti soddisfacenti,

alla luce degli assembramenti registrati negli stretti corridoi della struttura.