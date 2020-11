Chi fosse interessato, può fare accesso ai drive-in per sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test. Inoltre è offerta la possibilità di prenotarsi On line

Test Covid-19 in Sicilia, drive in 40 città

Test Covid-19 in Sicilia, drive in 40 città. Anche oggi attive quaranta città siciliane in cui procede la campagna della Regione per la ricerca del coronavirus attraverso l’impiego dei tamponi rapidi.

Così come reso noto, il target individuato è la popolazione scolastica formato da personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari.

Chi volesse, può fare accesso ai drive-in per sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test.

Da questa settimana è possibile prenotarsi mediante la piattaforma on-line www.siciliacoronavirus.it.

Basta cliccare sul bottone “tampone rapido Covid19” e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data disponibile tra i drive-in proposti.

Lo spazio web dedicato provvede a indicare la fascia oraria che è generata automaticamente in base al numero di prenotazioni già acquisite.

Una volta registrati, è indicato e comunicato al cittadino che può raggiungere il drive-in prescelto.

In ogni luogo approntato per il test sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procede al prelievo del campione.

In caso di positività, è immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

L’iniziativa della Regione Siciliana è realizzata in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali.

In Sicilia sono già otto i centri di raccolta del plasma per la cura del Coronavirus.

Le strutture sono autorizzate dal Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’ assessorato regionale della Salute.



Si tratta dei servizi trasfusionali presso i policlinici di Palermo e Catania, le Asp di Trapani, Caltanissetta e Ragusa e negli,

ospedali Papardo di Messina e Garibaldi di Catania, tutti autorizzati alla fine della scorsa primavera.



Possono donare quei cittadini guariti recentemente dal Covid 19 essendo ancora dotati di plasma iperimmune.



Nell’Isola la cura con il plasma è stata somministrata di recente su alcuni pazienti della provincia etnea affetti da Covid-19.