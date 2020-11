Teramo-Catania, Raffaele: "Andare oltre il risultato" - intervista video. Il match valevole per l'undicesima giornata è in calendario domenica 15 novembre alle ore 14 allo stadio "Gaetano Bonolis" di Teramo.

Teramo-Catania, Raffaele: “Andare oltre il risultato” – intervista video. Dopo il pareggio poco convincente nel derby contro il Palermo sul punteggio di uno a uno,

il Catania prepara la trasferta a Teramo con l’obiettivo di accumulare punti preziosi e risalire la classifica.

Il confronto valevole per l’undicesima giornata di campionato è in programma domenica 15 novembre alle ore 14 allo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo.

Per gli etnei si tratta di un match ostico al di fuori delle mura amiche ma importante sotto il profilo del morale,

essendo quello di domenica un confronto che, in caso di vittoria, proietterebbe il Catania in piena zona play-off.

Inoltre la squadra rossazzurra ha già avuto modo di conoscere i dettagli dell’avversario abruzzese nella scorsa stagione,

nello specifico in occasione del pareggio sul campo del Teramo quando al gol iniziale di Bombagi, ex calciatore etneo nel 2016,

fu Esposito a vanificare le speranze dei tre punti a dieci minuti dalla fine del match.

D’altro canto, tuttavia, il Teramo sembra possedere una marcia in più per rendersi una compagine insidiosa nel Girone C.

Infatti la squadra abruzzese al momento occupa la terza posizione in classifica a quota numero 17,

soltanto sette punti in meno rispetto alla Ternana capolista.

Le parole chiave del Teramo sono compattezza e fiuto del gol, elementi che evidenziano non solo la complessità della formazione in questione,

una corazzata che può vantare una sola sconfitta in campionato sino a questo momento.

Alla vigilia del match è intervenuto ai microfoni del Calcio Catania l’allenatore etneo Giuseppe Raffaele,

il quale ha palesato sia l’impegno messo a punto in questa settimana di preparazione e la sete di vittoria nella gara esterna a Teramo.

Proprio Raffaele avrebbe palesato il rammarico di non aver totalizzato meno punti del previsto,

focalizzando l’attenzione su quest’ultimo periodo di campionato dal coefficiente di difficoltà elevato.

Inoltre per il tecnico etneo la trasferta a Teramo sarebbe una buona occasione per maturare,

una crescita da attuare anche nelle prossime gare casalinghe e senza cercare alibi.

Per la trasferta a Teramo mister Raffaele non potrà contare su Tonucci e Piccolo,

in attesa di conoscere l’esito degli esami strumentali e dei tempi di recupero di entrambi.

Discorso più flessibile, invece, per Sarao, il quale spicca tra i convocati per la sfida di domenica, anche se,

in base alle parole di Raffaele, si spera di averlo disponibile a pieno regime a partire dalla prossima settimana.

Queste le parole di mister Raffaele:

“Abbiamo fatto quattro giorni di lavoro fatti bene, abbiamo messo a fuoco il Teramo,

vogliamo ripartire dal punto di vista dei successi e abbiamo grande voglia di farlo, la risposta la dobbiamo avere domenica sul campo di Teramo”.

Spiega l’allenatore rossazzurro:

“Speravamo di fare qualche punto più ma anche in questo la squadra deve imparare perché siamo a inizio campionato,

dobbiamo imparare ad andare oltre il risultato, migliorare nell’espressione di gioco,

e dimostrare di essere squadra anche a partire dalla partita di Teramo dove dobbiamo cercare punti”.

E annuncia:

“Avremo un calendario con 4 partite in casa su 6 dove un bottino di punti in questo momento lo possiamo rendere molto soddisfacente”.

Focus sul Teramo:

“E’ una squadra con un centrocampo importante per la categoria, tant’è vero che Ilari è a 4 gol,

Bombagi balla fra le linee ed è dal gol facile, poi si proietta in fase offensiva con parecchi uomini”.

“Dobbiamo essere bravi a interpretare la partita con grande cattiveria agonistica”.

Su Albertini:

“Ha avuto una distorsione alla caviglia su uno scontro di gioco, dovrebbe essere disponibile per la prossima settimana,

forse forzandosi anche domenica se c’è bisogno a Teramo può stringere i denti”.

Conclude Raffaele:

“Adesso abbiamo altre due partite e dobbiamo vedere alcune situazioni: Pecorino sta bene a livello fisico, ripaga anche l’entusiasmo anche del gol,

poi ci sono anche Piovanello ed Emmausso (disponibili, ndr.),

dobbiamo vedere come affrontare determinate situazioni dal punto di vista fisico in vista delle prossime tre partite”.

Di seguito i ventitré convocati per il match contro il Teramo:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 2 Mario Noce, 33 Antonio Panebianco,

20 Giovanni Pinto, 5 Tommaso Silvestri, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 21 Kevin Biondi, 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco, 15 Luis Alberto Maldonado Morocho,

8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 28 Michele Emmausso, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 7 Alessandro Gatto, 31 Emanuele Pecorino,

17 Enrico Piovanello, 9 Manuel Sarao, 11 Agapios Vrikkis.