Covid-19 in Sicilia, 23 morti e 1.729 contagi. Si muore ancora per il coronavirus in Sicilia.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 1.729 (ieri 1.707).

I tamponi sono più di 9 mila, per una percentuale di positivi del 18,6%.

Diciassette in più le persone ricoverate in ospedale, 5 delle quali in terapia intensiva, 186 i dimessi/guariti.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia divisi per provincia:

527 a Palermo; 359 a Catania; 303 a Messina; 152 a Ragusa; 131 a Trapani; 92 a Caltanissetta; 72 a Siracusa; 60 ad Agrigento e 33 a Enna.

Asp di Acireale comunica i dati dei contagi.

Il dato parziale relativo ai test eseguiti al parcheggio di Capomulini frazione di Acireale, aggiornato alle 16, riferisce di 850 soggetti sottoposti a tampone rapido.

Trentanove dei testati risultati positivi (4,59%).

Ecco l’ultimo rapporto diramato dall’Azienda sanitaria provinciale con specifico riferimento ad Acireale:

276 positivi, 15 nuovi casi segnalati a fronte di nessun soggetto non più positivo.

Salgono a 12 i ricoverati in ospedale e 1 in altra struttura, mentre sono 4 i deceduti per Covid-19.

Dall’inizio dello scorso mese di agosto sono 356 i soggetti risultati positivi, 473 quelli posti in isolamento fiduciario.

La Scuola si rivela un luogo sicuro, considerato che sono soltanto 18 i ragazzi positivi fra i 5 ed i 13 anni,

rispetto alla corrispondente popolazione acese, composta da 4064 giovani.

In Italia oltre 37 mila i nuovi contagi.

In tutto il Paese sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus individuati nelle ultime 24 ore su 227.695 tamponi, oltre 27 mila in meno di ieri.

Il rapporto tra positivi e test effettuati è del 16,3%. Le vittime sono 544.

Il totale dei contagiati individuati da inizio epidemia, compresi le vittime e i guariti, è ora di 1.144.552.

I morti sono 44.683. Gli attualmente positivi sono 688.435 (+24.509), i guariti o dimessi 411.434 (+12.196).

Tra le regioni con il maggior numero di positivi è sempre la Lombardia con più contagi che sono 8.129;

segue il Piemonte con 4.471; poi il Veneto 3.578; la Campania 3.351; il Lazio 2.997; l’Emilia Romagna 2.637 e la Toscana 2.420.

I ricoverati con sintomi sono 484, per un totale di 31.398. In isolamento domiciliare ci sono 653.731 (+23.949).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 76 in più. Quindi il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.306 in tutta Italia.