Scontri a Catania, un ultras tra gli identificati. Sono tre, due maggiorenni e un minorenne, le persone che la polizia di Catania ha individuato.

I tre sono indicati quali maggiori responsabili delle intemperanze durante la manifestazione della sera di domenica 25 ottobre in piazza Università:

il 27enne G. G., il 24enne T. G. S. e un diciassettenne.

La vicenda si riferisce alla protesta inscenata da titolari e lavoratori di ristoranti, locali, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi e discoteche.

Le rimostranze in relazione alle restrizioni imposte con provvedimenti governativi e regionali,

con un’estemporanea manifestazione in piazza Duomo e in via Etnea, vicino alla sede della Prefettura.

La pacifica protesta registra la confluenza di circa 600 partecipanti, il cui tranquillo moto di dissenso drasticamente turbato, alle 21.30 circa.

Infatti a quell’ora, sono confluiti nel corteo diversi giovani che,

per nulla interessati a sostenere la protesta nei modi civili con i quali fino ad allora si era tenuta, hanno lanciato fumogeni.

Inoltre hanno fatto esplodere alcune “bombe carta”, col chiaro intento di agitare gli animi dei presenti, senza però riuscire nel loro scopo.

Agenti della Digos si sono frapposti tra i facinorosi e i manifestanti, bloccando l’autore del lancio di una bottiglia di vetro.

Immediatamente però alcuni scalmanati quasi tutti col volto coperto da sciarpe di colore nero,

cappucci e mascherine, con calci e pugni hanno cercato di sottrarre al fermo il responsabile del lancio.

Uno degli agitatori, a volto scoperto, impugnando una cintura con una grossa fibbia, ha sferrato una violenta cinghiata all’indirizzo di uno dei poliziotti.

L’agente colpito al braccio sinistro posto a protezione del viso.

Questo gesto, supportato da urti e spintoni degli altri fomentatori, ha impedito, di fatto,

l’identificazione dei facinorosi, che sono riusciti a dileguarsi.

Le indagini supportate dalle videoriprese hanno consentito di identificarlo G. G., incensurato ma noto alle forze dell’ordine.

Quest’ultimo fino al 2016 apparteneva al disciolto gruppo ultras della curva sud dello stadio Angelo Massimino denominato “D. p. t. Dalla parte del torto”.

A incastrare l’uomo anche alcuni video nei quali inquadrato e ripreso mentre in testa a un gruppo di persone fomentava e le istigava affinché indirizzassero la loro rabbia verso i poliziotti.

Identificato anche il giovane che ha lanciato una bomba carta, ovvero un minorenne.

Indagando poi nei luoghi dove sono soliti incontrarsi questi giovani, in via Plebiscito, gli investigatori hanno riconosciuto colui che aveva lanciato la bottiglia di vetro.

E lo stesso aiutato a scappare sferrando calci e pugni ai poliziotti.

Si tratta di T. G. S., già denunciato per resistenza a pubblico ufficiale il 5 gennaio 2018, quando si oppose a un controllo delle volanti.

I tre giovani denunciati. Soltanto per fortuite casualità i tafferugli non hanno avuto epiloghi ben più gravi.

Nel corso dei disordini, ferito sia pur leggermente al viso anche un cineoperatore dell’emittente Rei tv.

Per i due maggiorenni la Procura ha ottenuto la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Per il minorenne disposto per la prima volta il Daspo “fuori contesto”,

cioè sganciato da fatti accaduti in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ma avvenuti in altre manifestazioni pubbliche, quali quelle di piazza.