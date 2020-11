Paziente intubato per covid, serve donazione plasma. Appello lanciato da qualche giorno anche via chat da un collega del ricoverato affetto da covid-19.

Paziente intubato per covid, serve donazione plasma. Appello lanciato da qualche giorno anche via chat da un collega del ricoverato affetto da covid-19 che versa in gravi condizioni:

«mi rivolgo a chi ha avuto la sventura di vivere questa esperienza, se potete donare il plasma,

vi dovete recare al laboratorio di analisi del Garibaldi centro del dott. Nuccio Sciacca per donare il plasma che possa servire a curarlo»

«chi ha già contratto il Covid vada a donare il plasma al centro trasfusionale del Garibaldi Centro diretto da Nunzio Sciacca».

Il paziente è purtroppo peggiorato: è stato necessario intubarlo per poterlo ventilare meccanicamente.

Il presidente del Coa, Rosario Pezzino scrive:

«Il plasma può essere donato da chi ha già contratto il Covid-19, ed è guarito».

Poi conclude:

«Il potenziale donatore deve avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, non deve essere stato mai trasfuso e, se donna, non avere avuto gravidanze».

Alcune persone hanno risposto all’appello e sono pronti a donare, ma purtroppo per i ritardi sulla “certificazione” del termine dell’isolamento (anche se già è stato comunicato l’esito negativo al tampone di controllo) non possono uscire di casa.

Per questo è arrivata la sollecitazione all’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, penalista catanese,

affinché possa “autorizzare” chi è pronto a donare a potersi recare al padiglione 12 del plesso centrale del Garibaldi, in piazza Santa Maria di Gesù.

Il centro trasfusionale è operativo tutti i giorni dalle 7,30 del mattino alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Il tempo purtroppo corre. Ed è necessario fare in fretta.

Il professor Bruno Cacopardo, direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive del Garibaldi afferma:

«Chi ha avuto accesso alla terapia con il plasma ha sempre risposto bene».

L’appello a donare è aperto a tutti, perché purtroppo le sacche iniziano a scarseggiare. Ad esempio “manca il plasma del gruppo sanguigno AB”.

La guerra contro il virus investe tutti, non solo chi vive in corsia e indossa un camice bianco.

Un piccolo dono può trasformarsi in un gesto importante.

Il prof. Bruno Cacopardo è uno dei medici impegnato nella lotta al coronavirus in prima linea dal primo giorno della pandemia .