Isolamento per 930 alunni a Palagonia, scuole chiuse. Scoperti alunni e docenti positivi. Chiuse tutte le scuole. Ecco i particolari.

Isolamento per 930 alunni a Palagonia, scuole chiuse

Isolamento per 930 alunni a Palagonia, scuole chiuse. Quasi mille alunni in isolamento.

Sospese le attività scolastiche, dopo il tracciamento dei positivi avviato dal team anti covid.

A Palagonia, comune in provincia di Catania, quarantena per tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo Blandini.

Le aule sono distribuite in tre plessi separati, la decisione, presa in via precauzionale, ha suscitato molta preoccupazione nella cittadina.

I fatti si riferiscono a venerdì, quando un bambino che frequenta uno dei tre plessi della scuola è risultato positivo al test effettuato all’interno di un laboratorio privato.

Successivamente i controlli e tracciamenti più accurati e la registrazione di altri casi.

In questa condizione procedurale a Palagonia il sindaco viene a sapere di almeno altri quattro contagi in alcune famiglie.

Scatta così la sanificazione delle scuole.

Domenica, il primo cittadino sceglie di tutelare le famiglie e gli alunni interessati.

Il primo cittadino con ordinanza sindacale, decide per la sanificazione delle aule e per la sospensione delle attività scolastiche.

La situazione è posta all’attenzione del primo cittadino in una video conferenza alla presenza anche dell’Assessore alla Sanità Ruggero Razza.

Quindi si decreta la chiusura e isolamento per quasi mille persone e la quarantena per 10 giorni di tutti gli alunni che frequentano i tre plessi.

Così i 930 alunni delle scuola materna, elementare e media, gli insegnanti e il personale scolastico dovranno dunque rimanere in casa in attesa del test di verifica.

Intanto, il numero dei contagiati nell’Istituto e la disposizione di quarantena,

non sarebbero stati segnalati al Sindaco Salvatore Astuti, che non può procedere al controllo dell’osservanza della quarantena per i positivi.

Il sindaco nel merito della vicenda afferma:

«Ho attualmente e ufficialmente nella mia città 47 soggetti posti in quarantena e 6 positivi ma sappiamo che sono di più».

Aggiunge Astuti:

«Sono aggiornato costantemente sulla questione ma solo per quanto concerne i dati considerati ufficiali e comunicati dall’Asp 3 e ad oggi non ho ricevuto comunicazione, se non copia della comunicazione arrivata alla preside, circa la sopravvenuta necessità di mettere in quarantena gli alunni della scuola e le relative famiglie o i dipendenti».

Il primo cittadino infine sottolinea che:

«Telefonicamente ho appreso che martedì verranno tutti sottoposti al tampone. Mi auguro che la prudenza di questi giorni ci aiuti a scongiurare ipotesi di contagi allargati su vasta scala all’interno della mia comunità che in queste settimane si appresta alla lunga e laboriosa campagna della raccolta delle arance, un momento delicato sia per l’economia del territorio sia per l’economia diretta delle famiglie della mia città».

I tamponi, nonostante questo elevatissimo numero di soggetti interessati, saranno effettuati però solo la prossima settimana.

Nella cittadina di Palagonia, fra alunni, docenti e personale scolastico ma anche i familiari, rispetterà la quarantena circa il 30% dell’intera popolazione del comune.