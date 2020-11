Covid-19 in Sicilia, 1.487 positivi e altri 27 morti. Effettuati 9.839 tamponi, la percentuale di positivi sale al 15%. Il dettaglio per provincia.

Covid-19 in Sicilia, 1.487 positivi e altri 27 morti. Balzo in avanti dei contagi da coronavirus in Sicilia.

Nelle ultime 24 ore 1.487 i nuovi casi (ieri 1.201), su 9.839 tamponi effettuati (ieri 8.856 ).

La percentuale di positivi è del 15% (ieri 13,5%). Ventisette i decessi.

Sette i ricoveri in più in terapia intensiva (da 195 a 202).

Altissimo il numero dei guariti: 728. Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli attuali positivi con un incremento di 732.

Ecco il numero dei nuovi contagiati per provincia:

Palermo 531; Ragusa 281; Trapani 225; Messina 138; Catania 131; Siracusa 76; Caltanissetta 60; Enna 30 e Agrigento 15.

Italia in allarme contagi, le vittime sono 623.

I nuovi positivi da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 32.961. Le vittime sono 623 e portano il totale a 42.953.

Mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 225.640, circa 8 mila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test è del 14,6%, in calo di 1,5% rispetto a ieri.

Tra le regioni spicca la Lombardia che fa registrare 8.180 casi in 24 ore. Segue la Campania con 3.166; Veneto 3.082 e Piemonte 2.953.

Il dato delle vittime è il più alto della seconda ondata. Dal 6 aprile scorso, con 636 morti, non si registrava un numero così alto di deceduti.

Sono oltre 30 mila i ricoverati con sintomi. Con l’incremento nelle ultime 24 ore di 811 il totale dei pazienti nei reparti ordinari è salito a 29.444.

È stato così superato il tetto massimo raggiunto il 4 aprile scorso con 29.010 ricoverati.

In isolamento domiciliare ci sono ora 580.833 persone, con un aumento di 22.327 rispetto a ieri.

I guariti sono invece 372.113, con un incremento di 9.090 unità rispetto al giorno precedente.

Superata la soglia dei 600 mila malati di Covid-19 in Italia. Con l’incremento di 23.248 nelle ultime 24 ore il totale è salito a 613.358.

A quasi 11 mesi dall’inizio dell’emergenza, l’Italia supera il milione di casi Covid 19. I contagiati totali, compresi guariti e vittime, sono 1.028.42.

In tutto il Paese superata anche la soglia dei 3 mila pazienti gravi in terapia intensiva.

Con i 110 delle ultime 24 ore il totale è di 3.081 persone in rianimazione.

Il limite massimo resta quello del 3 aprile scorso con 4.068 ricoverati in terapia intensiva.