Coronavirus in Sicilia, altri 32 morti e 1.201 nuovi casi. Effettuati 8.856 tamponi (13,5%). Catania sempre la provincia più colpita dal virus.

Coronavirus in Sicilia, Altri 32 morti e 1.201 nuovi casi. La percentuale di positivi è del 13,5% (ieri 12%). Otto i ricoveri in più in terapia intensiva (da 187 a 195), 276 i guariti.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 32 i morti per coronavirus, 1.201 i nuovi casi (ieri 1.023), su 8.856 tamponi effettuati (ieri 8.400 circa).

Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia:

308 a Catania; 260 ad Agrigento; 197 a Palermo; 102 a Messina; 102 a Caltanissetta; 84 a Trapani; 68 a Siracusa; 58 a Enna e 22 a Ragusa.

Assunti medici e infermieri a Siracusa.

L’aumento del numero di casi in provincia di Siracusa ha indotto l’Asp a potenziare le risorse.

Il direttore sanitario Salvatore Madonia dice:

«A oggi abbiamo rivisto i percorsi Covid e non Covid all’interno dei presidi ospedalieri, e sono stati assunti numerosi medici, infermieri professionali, autisti e altre figure specialistiche.

Aggiunge Madonia:

«Si stanno attivando i Covid-Center in tutta la provincia: sono già presenti sia nell’ospedale Umberto I di Siracusa che di Noto ed Augusta ed a breve anche nel presidio ospedaliero di Lentini».

Conclude il direttore sanitario dell’Asp di Siracusa:

«Si sta potenziando la recettività delle terapie intensive e semintensive della provincia dedicando la rianimazione del presidio ospedaliero di Siracusa ai pazienti covid e, ove necessario, di Noto e Augusta».

Chiuse le scuole Palma di Montechiaro.

Salgono a 33 i casi di positività al Covid-19 al comune di Palma di Montechiaro.

Altri quattro tamponi sono risultati positivi e adesso nel paese il primo cittadino ha deciso di emettere una ordinanza.

L’atto predispone la didattica a distanza di tutte le scuole, a eccezione della materna.

Il sindaco Stefano Castellino afferma:

«Torno a chiedere ai genitori di evitare che i figli escano di casa senza valida motivazione».

Poi conclude:

«Inoltre, a tutti i cittadini chiedo di uscire di casa solo per necessità ed evitare anche piccoli assembramenti».

In Italia da aprile record di decessi.

I morti nelle ultime 24 ore in tutta Italia sono 580. Ieri erano 356.

Non si registrava un dato così alto di vittime giornaliere dal 14 aprile, quando se ne registrarono 602.

I nuovi casi sono 35.098. Dall’inizio dell’emergenza i contagiati dal virus, comprese vittime e guariti, sono 995.463.

Le persone guarite o dimesse sono 363.023, con un incremento rispetto a ieri di 17.734. Sono 997 in più i ricoverati con sintomi, il totale è ora di 28.633.

Resta ancora prima la Lombardia a livello regionale, con 10.955 nuovi casi in 24 ore, seguita dal Piemonte (+3.659);

e ancora, dal Veneto (+2.763); dalla Campania (+2.716) e dal Lazio (+2.608).

I pazienti in terapia intensiva sono 122 in più. Il totale è ora di 2.971.