Catania-Bisceglie, un altro rinvio per covid-19. Il Bisceglie chiede e ottiene il rinvio della decima giornata di campionato dopo l'esito positivo di un totale di diciassette tamponi tra i suoi componenti.

Catania-Bisceglie, un altro rinvio per covid-19

Catania-Bisceglie, un altro rinvio per covid-19. In questi ultimi giorni è stata messa in dubbio la regolare disputa del match tra Catania e Bisceglie,

prima gara che avrebbe sancito il ritorno degli etnei allo stadio “Angelo Massimino” dopo la manutenzione del manto erboso.

Infatti in casa Bisceglie sei componenti della squadra sono risultati positivi al Covid-19 nella giornata di sabato 7 novembre,

giornata in cui il numero dei contagiati della squadra pugliese a quel punto hanno toccato quota 17 positività tra il collettivo.

Per questo motivo il Bisceglie ha provveduto a chiedere il rinvio della decima giornata di campionato contro il Catania,

rinvio che la Lega Pro ha approvato proprio in queste ultime ore attraverso un comunicato ufficiale.

Dunque il confronto tra etnei e nerazzurri stellati in calendario giovedì 12 novembre alle 17:30 al “Cibali” non si giocherà,

dovendosi ancora attendere il giorno in cui verrà recuperato.

Per il Catania si tratta del secondo rinvio da affrontare in futuro dopo il match casalingo contro la Vibonese,

match che non si è potuto disputare per l’indisponibilità di almeno tredici membri a causa del Covid-19 nella squadra calabrese.

Questo il comunicato ufficiale:

“Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Bisceglie ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO-EMERGENZA COVID-19”,

di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020,

considerato che, alla data odierna,

“sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”,

la Lega dispone che la gara Catania-Bisceglie in programma giovedì 12 novembre 2020, Stadio “Angelo Massimino”, Catania, venga rinviata a data da destinarsi”.