Palermo-Catania 1-1, Pecorino recupera. Dopo sette anni d’attesa torna il derby di Sicilia tra Palermo e Catania allo stadio “Renzo Barbera”.

Questa volta, tuttavia, si tratta di un confronto tanto acclamato quanto anomalo in virtù dell’assenza del pubblico sugli spalti a causa della pandemia da Covid-19,

e la rosa della formazione rosanero ridotta all’osso dopo la positività di sei calciatori su diciotto convocati per la sfida contro gli etnei.

Così la squadra palermitana porta in panchina soltanto un componente, il portiere classe 2002 Marco Matranga.

Il Palermo di mister Boscaglia scende in campo con il 4-2-3-1. In porta titolare l’estremo difensore classe 1989 Alberto Pelagotti.

Nel quartetto difensivo spazio ai terzini Alberto Almici e Niccolò Corrado e alla coppia centrale Marconi-Palazzi.

Sulla mediana il tecnico rosanero schiera l’ex centrocampista etneo Moses Odjer e Malaury Martin,

mentre sulla trequarti titolare Nicola Rauti supportato ai lati da Mamadou Kanoute e Nicola Valente.

Nel reparto offensivo propositività nelle mani di Andrea Saraniti, unica prima punta in campo.

Sull’altra sponda mister Raffaele sceglie un 3-5-2 per la formazione etnea. Tra i pali confermato Miguel Angel Martinez.

A comporre il tridente di difesa titolari i laterali Denis Tonucci e Tommaso Silvestri assieme al centrale Claiton.

Sulle corsie esterne lunga corsa concessa ai terzini avanzati Luca Calapai e Giovanni Pinto,

mentre a centrocampo l’allenatore etneo schiera il playmaker Luis Maldonado supportato dai mediani Giacomo Rosaia e Jacopo Dall’Oglio.

In attacco con Emanuele Pecorino torna di nuovo titolare Reginaldo,

risultato positivo prima della partenza per Francavilla Fontana in occasione della quinta giornata di campionato.

Le due squadre partono con un piglio agonistico di spessore, da parte di entrambe è possibile delineare un approccio a viso aperto in fase di proposizione,

e il passaggio a una fase di contenimento in fase di non possesso.

Inoltre nei primi minuti di gara il derby assume un atteggiamento maschio, non mancando frequenti contrasti corpo a corpo efficaci.

La prima occasione, seppur timida, del match si verifica all’ottavo minuto quando Kanoute prova il colpo di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

Subito dopo il Catania risponde al minuto 11 con Claiton, il quale sugli sviluppi di un corner di sinistro svirgola la conclusione a lato.

Tuttavia il Palermo intensifica le proprie offensive e riesce a portarsi in vantaggio al quindicesimo minuto.

In questa occasione Martinez respinge ma non blocca il tiro di Saraniti carambolato nel corso di un calcio d’angolo,

così Kanoute intercetta il pallone e insacca il tap in vincente siglando il gol a sorpresa dell’uno a zero.

Inoltre la squadra rosanero sfiora il raddoppio al minuto 24 quando Saraniti sul filo del fuorigioco scaglia il pallone dal limite dell’area.

Dopo i primi trenta minuti del match il Catania cerca di sorprendere gli avversari sfruttando il possesso palla più stretto tra i reparti,

pur tuttavia faticando nel dialogo grazie alla chiusura serrata delle linee rosanero.

In questi istanti impensierisce la conclusione di Saraniti al minuto 38,

minuto in cui l’attaccante palermitano calcia di prima dai venti metri ma spedendo la sfera sopra la traversa.

Anche al minuto 43 è il Palermo a gestire le redini del derby di Sicilia grazie a Valente,

il quale prova la sassata di prima in area sul cross teso di Martin dalle retrovie.

Al rientro dagli spogliatoi mister Raffaele sceglie di non apportare modifiche alla formazione del primo tempo,

possibilità invece da escludere a priori per la squadra rosanero a causa della mancanza di sostituti in panchina, eccetto per il solo Matranga.

Nel corso del minuto 51 il Palermo reclama un calcio di rigore dopo il cross teso in area di Saraniti respinto col braccio presumibilmente da Rosaia,

ma per il direttore di gara è tutto regolare.

In questi minuti della partita il Catania tende a stare in zona più offensiva provocando il ripiegamento della formazione rosanero,

formazione che comunque riesce ad ammaestrare il vantaggio senza sbavature tattiche.

Così al minuto 54 la squadra etnea approfitta del calcio piazzato con Maldonado che, tuttavia, carica troppo il tiro e spedisce la sfera fuori.

Ciononostante i rossazzurri insistono in area avversaria al minuto 58 quando Pecorino, sul cross su misura di Calapai,

stacca di testa in volo e sfiora il palo esterno mancando di poco il gol del pareggio.

Qualche istante dopo mister Raffaele prov a a cambiare le carte in tavola sostituendo Izco e Biondi al posto di Dall’Oglio e Pinto,

provando quindi a intensificare il pressing dalla metà campo in su,

e facendo entrare gli attaccanti Emmausso e Piovanello per Claiton e Rosaia.

Le sostituzioni dell’allenatore rossazzurro permettono di notare una differenza maggiore di propositività,

infatti il Catania appare più disteso in zona offensiva giocando con un 4-2-4 più pericoloso.

Altrettanto dubbia è l’uscita di Pelagotti su Reginaldo al minuto 74 nel corso di un’incursione degli etnei grazie al filtrante di Piovanello,

ma anche in questo caso l’arbitro lascia giocare e non fischia il penalty ai danni del Palermo.

Di contro i rosanero mantengono costanza e compattezza anche al minuto 77 quando Saraniti calcia da fuori area e sfiora il palo impensierendo Martinez.

Le impostazioni tattiche di mister Raffaele regalano i loro frutti all’ottantesimo,

minuto in cui il Catania capitalizza il pareggio e annulla il vantaggio palermitano.

In questa occasione Pecorino, sfruttando l’assist dalle retrovie, vince il contrasto sotto porta con Marconi,

e con la punta del piede scavalca al volo Pelagotti mettendo a segno la preziosa rete dell’uno a uno, la prima per lui in campionato.

La risposta insidiosa del Palermo giunge al minuto 84 con Rauti,

il quale si coordina per il diagonale dalla sinistra ma Martinez neutralizza miracolosamente il pericolo avversario.

Nel corso dei quattro minuti di recupero il Catania prova a chiudere il match con Biondi che carica il sinistro dalla distanza ma senza intimorire Pelagotti.

L’ultima occasione prelibata del derby è a favore dei rossazzurri al minuto 94 sempre con Biondi,

il quale si coordina per la girata al volo ma toccando soltanto la traversa.

Dunque finisce sul punteggio di uno a uno il confronto tra Palermo e Catania allo stadio “Renzo Barbera“.

La squadra rosanero paga l’indisponibilità numerica in panchina non riuscendo a proteggere il vantaggio nel primo tempo,

mentre gli etnei approfittano di una condizione fisica migliore e, pur giocando con Tonucci parzialmente acciaccato sullo scadere del match,

rimonta il destino del derby ed evita una sconfitta pesante in stagione.

PALERMO-CATANIA 1-1

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Corrado; Odjer, Martin; Kanoute, Rauti, Valente; Saraniti.

A disp. di Boscaglia: Matranga.

CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton (69′ Emmausso), Silvestri; Calapai, Rosaia (69′ Piovanello), Maldonado, Dall’Oglio (59′ Izco), Pinto (59′ Biondi); Reginaldo (85′ Welbeck), Pecorino.

A disp. di Raffaele: Confente, Della Valle, Zanchi, Biondi, Izco, Welbeck, Panebianco, Piovanello, Manneh, Emmausso, Gatto, Vrikkis.

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine)

AMMONIZIONI: Odjer (PA), Pinto (CT), Almici (PA), Palazzi (PA), Pelagotti (PA), Pecorino (CT), Rauti (PA)

RECUPERO: /; 4′ s.t.

MARCATORI: 15′ Kanoute (PA); 80′ Pecorino (CT)