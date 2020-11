Restrizioni anti-Covid-19, fioccano multe nel catanese. Sanzionati dai carabinieri numerosi trasgressori delle norme dettate dal Dpcm.

Restrizioni Covid-19, fioccano multe nel catanese. Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Catania nell’ambito del contrasto alla diffusione del coronavirus.

Le verifiche della scorsa notte, si sono svolte prevalentemente nelle zone centrali e nei quartieri Plaia e Librino di Catania.

I militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo complessivamente 3 esercizi commerciali, 20 veicoli.

Inoltre, hanno identificato 53 persone elevando 15 sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa relativa al coronavirus.

In particolare, gli accertamenti hanno causato la denuncia di 3 persone, che si trovavano in via Etnea.

Le persone invitate a indossare le mascherine, si sono rifiutate di fornire le proprie generalità e di rispettare la normativa.

Sempre nel corso dell’attività di controllo elevate multe per l’ammontare di circa seimila euro.

Controlli capillari anche in provincia, in particolar modo ad Acireale, Aci Castello, Misterbianco, Giarre, Paternò e Belpasso.

I carabinieri hanno controllato complessivamente 8 esercizi commerciali, 66 veicoli e hanno identificato 110 persone sanzionando 15 persone.

In particolare, i militari della compagnia di Paternò hanno multato un giovane catanese.

Egli trovato fuori dal comune di appartenenza senza un motivo giustificato e per di più in possesso di crack e marijuana.

Inoltre, i militari della compagnia di Acireale hanno deferito in stato di libertà un altro giovane incensurato.

Quest’ultimo, durante il controllo, ha dichiarato di trovarsi fuori casa dopo le 22 per poter accompagnare la fidanzata, che lavora in un vicino locale, presso la sua abitazione.

In seguito alle contestazioni, il ragazzo ha pure cominciato ad inveire contro i carabinieri.

Da segnalare inoltre, il singolare comportamento di un’automobilista 22 enne di Mascali, che incurante delle norme, circolava di notte senza giustificato motivo.

Inoltre non utilizzava alcun sistema di protezione e per giunta guidando l’autovettura senza essere in possesso della prescritta patente di guida.

Il giovane, tenuto conto della recidiva dell’infrazione, è stato deferito all’autorità giudiziaria.