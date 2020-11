Palermo-Catania, torna il derby di Sicilia. Dopo sette anni dall'ultimo confronto Palermo e Catania tornano a sfidarsi. Il derby valevole per la nona giornata di campionato è in programma lunedì 9 settembre alle ore 21 allo stadio "Renzo Barbera".

Palermo-Catania, torna il derby di Sicilia. Sono trascorsi la bellezza di sette anni dall’ultimo confronto in campo tra Palermo e Catania,

due squadre accomunate dall’appartenenza alla stessa regione ma con destini profondamente diversi dal punto di vista storico.

Eppure, al di là delle sfaccettature negative che in passato hanno macchiato il blasone di queste due città,

quello che non a caso viene definito “derby di Sicilia” fa parte del sentimento calcistico di chi vive a 360° gradi la provincia etnea o il capoluogo della Trinacria.

In un anno complicato a causa della pandemia da Covid-19, il destino ha voluto che Palermo e Catania tornassero a sfidarsi.

E così, in occasione della nona giornata di campionato, lunedì 9 settembre alle ore 21 allo stadio “Renzo Barbera” si giocherà il derby più acclamato dell’isola.

L’ultimo testa a testa nella massima serie tra le due corazzate siciliane risale al 21 aprile 2013,

in questa occasione allo stadio “Angelo Massimino” le due squadre disputarono il derby numero 84 segnando una rete ciascuna.

Da quel giorno molte vicissitudini accompagneranno la crisi malinconica del calcio in Sicilia,

a partire dalla retrocessione del Palermo in Serie B proprio nella stagione 2012/13,

poi dal ritorno in Serie A l’anno dopo che durerà fino alla stagione 2016/17,

mentre il Catania arriverà a militare in Serie A soltanto fino alla successiva stagione 2013/14 per poi scendere anch’esso in Serie B.

Nel frattempo gli anni passano inesorabili e la situazione societaria dei due club siciliani non trova miglioramenti.

Dapprima toccherà al Catania che, nella stagione 2013/14, dopo la salvezza in extremis in Serie B,

verrà retrocesso in Lega Pro a causa dell’inchiesta “I Treni del Gol” sfiorando la promozione tra i cadetti soltanto nella stagione 2017/18.

Infine il rischio di fallimento di quest’anno in seguito alla onerosa situazione debitoria che grava selle casse del Calcio Catania,

un rischio scampato grazie alla SIGI che a luglio ha salvato la matricola 11700 del club etneo mediante il bando del Tribunale.

Sorte meno dolorosa non è toccata all’U.S. Palermo, specialmente quando la società rosanero subì il fallimento nel 2019.

A seguire il nuovo Palermo S.S.D ripartì dalla Serie D nella stagione 2019/20 conquistando il primo posto,

e in seguito acquisendo un’ulteriore denominazione in Palermo Football Club.

In merito al profilo tecnico del match non devono trarre in inganno gli ultimi risultati conquistati dalle due squadre.

Se, infatti, il Catania da un lato ha rimediato due sconfitte contro Ternana e Bari, nonché le candidate alla promozione diretta,

dall’altro il Palermo è riuscito a totalizzare solo due punti sino ad ora, occupando il penultimo posto in classifica.

Ciononostante la formazione etnea potrebbe apparire più in forma approfittando del rinvio della scorsa gara contro la Vibonese,

con mister Raffaele pronto a recuperare la condizione fisica di alcuni componenti del collettivo.

Sul versante opposto, invece, il Palermo avrà la possibilità di sfruttare sei degli otto giocatori in precedenza risultati positivi al Covid-19,

così mister Boscaglia potrà gestire l’assetto tattico su una rosa più completa rispetto alla settimana precedente,

Dunque non resta che attendere il giudizio del campo, che dopo sette anni terrà di nuovo col fiato sospeso i tifosi del derby di Sicilia,

nonostante stavolta sarà obbligatorio rinunciare allo spettacolo dei sostenitori delle due compagini dagli spalti,

lo stesso spettacolo che fino ad oggi ha permesso a questo derby di distinguersi su scala nazionale.