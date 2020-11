Covid-19 in Sicilia, 1.423 nuovi positivi e 34 morti. I tamponi effettuati sono 9.500. 402 guariti e due soli ricoveri in più in terapia intensiva.

Covid-19 in Sicilia, 1.423 nuovi positivi e 34 morti. Ancora 34 morti per il coronavirus in Sicilia. Sono 1.423 i nuovi casi (ieri 1.322) su quasi 9.500 tamponi.

La percentuale è del 15%. Due in più i ricoveri in terapia intensiva (da 157 a 159), ancora tanti i guariti, 402.

Ecco i dati dei nuovi contagi per provincia:

Palermo 321 positivi; segue Catania con 292 appaiata a Ragusa con 292; Messina 157;

Trapani 121; Siracusa 91; Agrigento 62; Caltanissetta 47 e 40 a Enna.