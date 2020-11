Calcio Catania, TFN dimezza penalizzazione. Grazie al recente provvedimento federale, il Calcio Catania recupera due dei quattro punti di penalità da scontare a stagione in corso.

penalizzazione di quattro punti da scontare a stagione in corso e inerente a inadempimenti compiuti durante la gestione Pulvirenti.

Infatti in queste ultime ore è arrivata l’ufficialità proprio dal Tribunale Federale Nazionale,

il quale ha accolto parzialmente il ricorso presentato a ottobre dalla società di via Magenta.

Dunque, per effetto del provvedimento federale al Calcio Catania vengono restituiti due punti di penalità,

in questo modo la squadra etnea sale all’undicesimo posto in classifica, a poche spanne dalla zona playoff nel girone.

A rendere nota l’ufficialità il comunicato ufficiale del club etneo.

Questo il comunicato:

“La Corte Federale d’Appello ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal Calcio Catania in data 08.10.2020 e, per l’effetto,

rideterminato la sanzione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale giovedì 1° ottobre,

in due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di € 500,00″.