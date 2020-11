Al "Massimino" pronto il nuovo manto erboso. A rendere nota l'ufficialità è Sergio Parisi, assessore allo Sport, in occasione del sopralluogo al "Cibali" assieme a Maurizio Pellegrino, Arturo Magni e Nuccio La Ferlita.

Al “Massimino” pronto il nuovo manto erboso

Al “Massimino” pronto il nuovo manto erboso. Arrivano novità importanti in casa Catania per quanto concerne la disponibilità del “Cibali”,

l’impianto sportivo che in questi mesi non è stato calcato dal Calcio Catania a causa dei lavori di manutenzione del manto erboso.

Infatti, dopo la prima giornata di campionato tra gli etnei e la Paganese a settembre, la SIGI ha ritenuto opportuno fare un’opera di restyling.

Il campo del “Massimino”, versava in condizioni poco ottimali, rivelandosi di ostacolo per lo svolgimento della stagione.

In seguito, la società di via Magenta ha disputato le ultime due gare interne allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini.

Tuttavia adesso il Calcio Catania potrà tornare tra le mura amiche a partire dalla prossima partita casalinga contro il Bisceglie,

gara valevole per la decima giornata di Serie C in calendario giovedì 12 novembre alle ore 17 e 30.

A riferirlo è Sergio Parisi, assessore allo Sport, il quale con un post su Facebook ha reso nota l’ufficialità in occasione di un sopralluogo nell’impianto sportivo,

sopralluogo a cui hanno partecipato anche il direttore sportivo etneo Maurizio Pellegrino e i soci della SIGI Arturo Magni e Nuccio La Ferlita.

Questo il post di Sergio Parisi:

“Stamattina ho avuto il piacere di compiere un sopralluogo con Maurizio Pellegrino e con Nico Le Mura, Nuccio La Ferlita,

e Arturo Magni per constatare l’avvenuto ripristino del manto erboso del nostro stadio”.

Conclude Parisi:

“Il Catania potrà quindi tornare a giocare nel proprio impianto a partire dalla gara con il Bisceglie, in programma giovedì 12 novembre”.

Poi chiosa:

“I colori rossazzurri tornano a casa”.