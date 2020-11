Conte firma nella notte l’atteso Decreto. Il premier resiste al pressing delle Regioni, alle quali viene garantito il coinvolgimento sulle fasce di rischio.

Conte firma nella notte l’atteso Decreto

Conte firma nella notte l’atteso Decreto. Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, resiste all’ultimo pressing delle Regioni e, a tarda notte, firma il Dpcm.

Decreto che istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartengono le Regioni.

La Sicilia, fino a oggi, è in bilico tra la fascia verde e quella arancione.

Una riunione finale tra il capo del governo, i capi delegazione, i ministri Francesco Boccia, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e il sottosegretario Riccardo Fraccaro chiarifica le tensioni tra l’esecutivo e le Regioni.

Spiega il governo che in merito alla elaborazione dei dati, decisiva per stabilire in quale fascia di rischio collocare una Regione, il decreto “garantisce il coinvolgimento” delle Regioni stesse.

Così gli stessi capi delle giunte regionali partecipano alla cabina di regia sull’emergenza sanitaria.

Inoltre si sottolinea nella lettera inviata dal governo, che nel Dpcm il ministero della Salute emetterà le ordinanze di chiusura “sentiti” i presidenti delle Regioni.

In merito alla richiesta dei ristori la missiva assicura: il decreto sarà varato in settimana, le erogazioni saranno “tempestive”.

Quindi, a Conte, Gualtieri e Patuanelli spetterà trovare nelle prossime ore il denaro necessario a moderare la l’irritazione dei commercianti, ristoratori, gestori di bar delle zone rosse: tutti destinati a chiudere per almeno due settimane.

Nel decreto i ventuno parametri per classificare il livello di rischio di una Regione non cambiano, così come l’imposizione delle chiusure.

Rispetto alla bozza del pomeriggio c’è però una novità: barbieri e parrucchieri potranno restare aperti anche nelle Regioni “rosse”.

Queste le misure adottate dal decreto firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte:

Chiusura dalle 22 alle 5.

Si legge nella bozza del Dpcm:

«Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Mobilità.

Nelle aree ad alto rischio che ricadono negli scenari 3 e 4 indicati nel documento dell’Istituto superiore di sanità (Iss), quelle caratterizzate da uno scenario di ‘elevata gravità e quelle nelle quali ci sono situazioni di ‘massima gravità’:

«è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori».

Nelle zone scenario 4 sono vietati anche gli spostamenti «all’interno dei medesimi territori», tranne che per ragioni lavorative, di salute e per accompagnare i bambini a scuola.

Scuola.

La mascherina sarà obbligatoria alle elementari e alle medie, anche quando i bambini sono seduti al banco: «salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili» con l’uso della mascherina.

Nelle zone rosse anche per la seconda e terza media sarà in vigore la didattica a distanza.

Lavoro Agile.

Quindi lavoro agile ai massimi livelli possibili, sia nella Pubblica amministrazione che nel settore privato, e ingressi differenziati del personale:

Nel settore Pubblico sarà compito di ciascun dirigente garantire il massimo livello di lavoro agile.

Trasporti.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e di quello ferroviario regionale è consentito:

«un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento»;

ciò con esclusione, però, del «trasporto scolastico dedicato», ossia gli scuolabus.

Sport e attività motoria.

Nelle zone rosse sospese le attività sportive, comprese quelle presso centri e circoli sportivi, anche se all’aperto.

È consentito: «svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo» di mascherine.

Si può svolgere «attività sportiva esclusivamente all’aperto» e da soli. Nel resto d’Italia i circoli sportivi restano aperti, ma è vietato l’uso degli spogliatoi.

Negozi, ristorazione e centri commerciali.

Stop alle attività di negozi e mercati nelle Regioni, Province e Comuni a massimo rischio (zone rosse).

Per le aree ad alto rischio, dunque nelle zone arancioni, restano invece aperti i negozi, ma chiudono bar e ristoranti. In tutta Italia chiusi i centri commerciali nei fine settimana.

Mostre, musei e sale giochi.

Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Inoltre sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Concorsi.

Stop alle prove pubbliche e private, tranne quelle per il personale della sanità e inoltre:

«a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto».

Corsi di formazione e scuole guida.

Corsi pubblici e privati (a parte alcune eccezioni, come quelli di medicina) solo con modalità a distanza.

Consentiti i corsi e le prove teoriche e pratiche di scuola guida alla motorizzazione civile e nelle autoscuole, ma:

«in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica», sarà disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida.