Bancarotta Palermo Calcio, arrestati i Tuttolomondo. La Guardia di Finanza ha arrestato gli imprenditori Salvatore e Walter Tuttolomondo.

Si tratta dei fratelli ex proprietari della squadra del Palermo, ai quali notificata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Inoltre notificato il divieto di esercitare imprese per un anno a Roberto Bergamo, Tiziano Gabriele e Antonio Atria.

Agli indagati sono contestati i reati di bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di imposte con crediti inesistenti.

Inoltre accusati di autoriciclaggio, falso e ostacolo alle funzioni di vigilanza della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Covisoc).

Nel corso dell’indagine sequestrato un milione e 395 mila euro.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Salvatore de Luca.

L’indagine nasce dalla cessione delle quote della US Città di Palermo dell’ex patron Maurizio Zamparini effettuata nel 2019.

La transazione avvenuta a soli 10 euro a favore della Sporting Network s.r.l., società controllata dalla Arkus Network s.r.l., riconducibile ai fratelli Tuttolomondo.

La US Città di Palermo poi dichiarata fallita.

Le intercettazioni telefoniche e gli accertamenti bancari e documentali sono condotti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo e del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma.

Dalle indagini sarebbe emerso che, grazie alla collaborazione di professionisti e prestanome, i Tuttolomondo avrebbero saldato debiti fiscali usando in compensazione crediti fiscali inesistenti, per 1,4 milioni.

Ai due imprenditori si contesta anche l’avere effettuato false comunicazioni alla Covisoc sul pagamento degli stipendi ai dipendenti della società e al versamento delle tasse.

Secondo gli inquirenti, mentre pendeva la richiesta di concordato preventivo della società calcistica, i Tuttolomondo avrebbero effettuato pagamenti non autorizzati dal Tribunale di Palermo.

Le cifre sono oltre 200 mila euro a favore di professionisti e in danno degli altri creditori e distratto la somma di 341.600 euro dal conto corrente del Palermo calcio a favore di una loro società in realtà non operativa.

L’operazione giustificata come anticipo del compenso previsto per l’affidamento di un incarico di consulenza fittizio.

I Tuttolomondo, infine, avrebbero impiegato il denaro sottratto in altre attività economiche, commettendo così il reato di autoriciclaggio.

A giugno del 2019 la US Città di Palermo, non avendo regolato entro i termini gli adempimenti richiesti sia in materia di pagamento delle imposte sia in merito alla corresponsione degli stipendi e dei compensi spettanti a calciatori e dipendenti, non ottenne l’iscrizione al campionato di Serie B.