Coronavirus in Sicilia, 1.024 positivi altri 18 morti. Curva dei nuovi contagi stabile. Effettuati 8.034 tamponi, 266 i guariti. Il dettaglio per province.

Coronavirus in Sicilia, 1.024 positivi altri 18 morti

Coronavirus in Sicilia, 1.024 positivi altri 18 morti. Curva dei nuovi contagi stabile. Nelle ultime 24 ore registrati 1.024 casi (ieri +1095) su 8.034 tamponi effettuati.

Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,7%, esattamente come ieri.

In Sicilia desta preoccupazione il numero elevato di decessi, in sole 24 ore sono 18.

Registrati anche 10 ricoveri in più in terapia intensiva, 266 i guariti. Il numero degli attuali positivi è complessiva di 16.064 unità.

Ecco il resoconto giornaliero per province:

Catania 258; Ragusa 249: Palermo 209; Siracusa 174; Messina 92; Caltanissetta 19; Trapani 15 e Agrigento 8.

Nessun nuovo caso nella provincia di Enna.

In Italia calano i contagi, ma meno tamponi.

Diminuiscono ancora i contagi per Covid-19 nel Paese.

Sono 22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47 mila test in meno.

l’incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 di ieri.

I pazienti in terapia intensiva in Italia superano i duemila e sono ora 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri.

I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 938, per un numero complessivo di 19.840.

Il totale dei malati di Covid-19 è di 396.512 (+18.383). I guariti e dimessi sono 296.017 (+3.637). In isolamento domiciliare si 374.640 (+17.352).

I casi totali salgono così a 731.588, mentre le vittime sono ora 39.059.

Rimane stabile al livello massimo raggiunto ieri il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è risultata sempre del 16,3%.

Tra le regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati dal coronavirus resta sempre la Lombardia con 5.278 (ieri 8.607),.

Segue la Campania 2.861 (ieri 3.860); poi la Toscana 2.009 (ieri 2.379); il Piemonte 2.003 (ieri 2.024);

e ancora Lazio 1.859 (ieri 2.351); l’Emilia Romagna 1.652 (ieri 1.758) e il Veneto 1.544 (ieri 2.300).