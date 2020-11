Covid-19 in Sicilia, 1.095 contagi e 16 morti. i tamponi effettuati sono 8.547 con percentuale di positivi del 12,8%. Il dettaglio per province.

Covid-19 in Sicilia, 1.095 contagi e 16 morti

Covid-19 in Sicilia, 1.095 contagi e 16 morti. Ancora allarmanti i dati del bollettino odierno sul coronavirus nell’isola.

Nelle ultime 24 ore altri 16 morti e 1.095 nuovi casi che destano tra gli addetti ai lavori allarme e inquietudine.

I tamponi effettuati sono stati 8.547, con una percentuale di positivi del 12,8% (ieri 11,7). Ieri i contagi giornalieri erano stati 952.

Si registrano anche 10 ricoveri in più in terapia intensiva, mentre l’incremento complessivo dei ricoveri (sia ordinari sia terapia intensiva) è di 47 pazienti. Sono 197 i guariti. Il numero degli attuali positivi è adesso 15.324.

Ecco i dati dei contagi nelle province siciliane:

Catania 316; Palermo 277; Agrigento 110; Siracusa 100; Messina 106; Ragusa 82; Enna 49; Caltanissetta 45 e Trapani 10.

Nei prossimi giorni, anche in altre località della Sicilia, sarà replicata l’esperienza del drive in con tamponi antigenici.

Prova organizzata alla Fiera di Palermo che ha consentito di individuare e isolare, nel solo capoluogo siciliano, circa 300 soggetti positivi.

Si ricorda inoltre, che la procedura, in caso di positività al test rapido, prevede già sul posto l’immediata ripetizione con tampone molecolare.

Quindi è prevista la presa in carico da parte del dipartimento di Prevenzione dell’Asp, così come indicato dalle linee guida vigenti.

In Italia aumenta il rapporto positivi-tamponi.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, diminuiscono i contagi per Covid nel Paese, che sono 29.907 (ieri 31.758), ma a fronte di oltre 30 mila tamponi in meno (183.457 contro i 215.886 di ieri);

l’incremento delle vittime è di 208 in 24 ore, anch’esse in calo (ieri 297).

Nuovo massimo per il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è arrivata al 16,3%. Il precedente record si era registrato ieri al 14,7%.

I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità in 24 ore, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939.

I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Entrambi i dati sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri.

In Italia sono stati superati i 700 mila casi di coronavirus individuati dall’inizio dell’epidemia.

Sono ora 709.335, comprensivi di guariti e vittime. Queste ultime sono arrivate a 38.826.

Gli attualmente positivi sono 378.129 (+26.743 in 24 ore), i guariti e dimessi 292.380 (+2.954).

Le persone in isolamento domiciliare sono 357.288 (+25.711).

Tra le Regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati individuati in testa sempre la Lombardia con 8.607; segue la Campania 3.860; poi la Toscana 2.379;

Il Lazio 2.351; Veneto 2.300; Piemonte 2.024; Emilia Romagna 1.758; infine la Sicilia, arrivata a 1.095 casi in 24 ore.