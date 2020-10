Dipendenti comunali ‘vendevano’ cittadinanze. I “compratori” erano brasiliani. Anche un vigile nel rodato sistema che smuoveva un giro d’affari da 265mila euro.

Dipendenti comunali ‘vendevano’ cittadinanze

Dipendenti comunali ‘vendevano’ cittadinanze. La polizia di Catania ha eseguito 12 misure cautelari (9 restrizioni ai domiciliari e 3 obblighi di firma) nei confronti di un comitato d’affari, a carattere transnazionale.

Secondo l’accusa il sodalizio, gestiva la compravendita della cittadinanza italiana col sistema del cosiddetto ‘iure sanguinis’ in favore di brasiliani.

Tra i destinatari del provvedimento figurano anche dei dipendenti del Comune di Catania.

L’inchiesta è stata denominata “Tudo incluido” avviata dopo alcune anomalie segnalate dalla Divisione Pasi della questura,

su varie istanze per il rilascio del passaporto italiano.

Per la Procura è una prova dello:

«scambio dell’utilità incassata da dipendenti pubblici in cambio dei favori resi nell’espletamento delle loro mansioni»

Attività ripresa dalla polizia da una telecamera nascosta nell’ufficio Cittadinanze del Comune di Catania.

Il video, realizzato dalla squadra mobile incastra un uomo e una donna che si accordano con un esborso di denaro.

Gli investigatori hanno appurato che il sodalizio si avvaleva di una fitta rete di compiacenti impiegati del Comune di Catania.

Questi ultimi deputati ad accelerare l’iter di acquisizione della cittadinanza italiana,

attribuendo priorità di trattazione alle pratiche presentate di assistiti, anche attraverso l’adozione sistematica di atti contra legem.

I dipendenti del Comune hanno costituito una sorta di vera e propria “squadra” e, ciascuno per la propria competenza:

un vigile urbano addetto ai controlli sulle residenze, un’impiegata dell’Ufficio stranieri,

la responsabile dell’Ufficio cittadinanze e un addetto all’archivio dello stato civile.

Un ruolo cardine era svolto da S. M. L., responsabile dell’Ufficio cittadinanze, che tralasciava di rilevare incompletezze e carenze presenti in dette pratiche.

Incompletezze che avrebbero dovuto comportare la sospensione o il rigetto delle stesse.

Il sodalizio si avvaleva della collaborazione di un addetto all’Archivio di Stato, che si attivava per coadiuvare la collega con la quale condivideva i proventi derivanti dal business illecito.

Nella cerchia degli impiegati pubblici infedeli è emersa anche la figura di un ufficiale di anagrafe dell’Ufficio stranieri.

Persona che provvedeva all’accettazione della richiesta di iscrizione anagrafica di residenza, attribuendo una corsia preferenziale alle pratiche presentate dalla collega.

Il modus operandi dell’impiegata, ancora in servizio, era il seguente:

nelle prime ore della mattinata la dipendente era solito inviarle un sms per segnalarle le pratiche da trasmettere in via prioritaria all’ufficio di polizia locale per gli accertamenti di rito.

L’impiegata si attivava anche nella locazione ai brasiliani di un appartamento nella sua disponibilità, che lei stessa gestiva, unitamente alla figlia e al marito.

Altro tassello fondamentale è rappresentato dal servizio svolto da un vigile urbano complice, con precedenti specifici in tale ambito.

Il quale prendeva un appuntamento con i brasiliani, tramite l’intermediazione della dipendente, per l’attestazione della residenza;

talvolta delegava l’intera pratica allo stesso, il quale provvedeva personalmente a farle firmare ai suoi clienti brasiliani.

In sostanza il sodalizio, a fronte del pagamento di migliaia di euro (le cifre oscillavano tra 5.000 e 5.500 euro a pratica), offriva un pacchetto completo, “tudo incluìdo”.

Infatti il denaro richiesto era comprensivo di adempimenti burocratici, prelievo ed accompagnamento in aeroporto,

alloggio nel territorio catanese (per lo stretto tempo necessario ad acquistare la doppia cittadinanza, dai 12 ai 14 giorni )

presso strutture messe a disposizione dall’organizzazione, consistenti in 4 immobili e,

in alcuni casi, l’offerta prevedeva anche l’organizzazione di cene per festeggiare il buon esito delle pratiche.

In tale contesto, gli impiegati comunali hanno conseguito vantaggi economici basati essenzialmente in canoni di locazione notevolmente maggiori rispetto ai prezzi di mercato.

Circa 500 euro a persona per una permanenza di soli 12-14 giorni), forniture di carburante e altre regalie in cambio di false attestazioni di residenza.

La responsabile dell’Ufficio cittadinanze, con il collega impiegato all’Archivio di Stato,

dietro lo schermo del servizio di riordino dei locali riceveva per ogni brasiliano giunto a Catania 250 euro.

Denaro per le pulizie dei locali adibiti a ospitare i brasiliani e del cambio biancheria,

come è stato cristallizzato dalle immagini riprese dalla telecamera installata all’interno dell’ufficio.

Il giro di affari accertato durante le brevi fasi delle indagini ammonta alla somma complessiva di 265.000 euro, per la quale è stato disposto sequestro preventivo.

Queste le persone coinvolte:

A.M.L. (classe ‘65), tratto in arresto a Catania, sottoposto agli arresti domiciliari;

N.R. (classe ’65) irreperibile;

T. A. (classe ’61) tratto in arresto a Catania, sottoposto agli arresti domiciliari;

S.M.L. (classe ’53), tratta in arresto a Gravina di Catania (CT), sottoposta agli arresti domiciliari;

S. S. (classe ’51), tratto in arresto a Gravina di Catania (CT) sottoposto agli arresti domiciliari;

G.G. (classe ’57), tratto in arresto a Mascalucia (CT) sottoposto agli arresti domiciliari;

R G B (classe ’61), tratto in arresto ad Aci Castello (CT), sottoposto agli arresti domiciliari;G.R. (classe ’62), tratta in arresto a Locate di Triulzi (MI), sottoposta agli arresti domiciliari;

G D. (classe ’92), tratta in arresto a Saronno (VA) sottoposta agli arresti domiciliari.