Coronavirus in Sicilia, 568 positivi e 11 decessi. Ancora 11 morti e 568 nuovi casi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia.

Scende il numero dei contagi giornalieri (ieri 695) nelle ultime 24 ore, pur rimanendo simile il numero di tamponi, circa 5.000.

La percentuale di positività scende a 11,3% (ieri 13).

Sono solo tre i casi in più di terapia intensiva (da 95 a 98), mentre sono 167 i guariti.

Ecco la divisione dei nuovi positivi per provincia:

220 a Palermo; 120 a Catania (in netto calo rispetto ai giorni scorsi); 89 a Messina;

65 a Siracusa; 35 ad Agrigento; 24 a Enna; 9 a Caltanissetta; 3 a Trapani e 2 a Ragusa.

Si riapre a Mezzojuso.

Mezzojuso comune in provincia di Palermo non è più zona rossa in Sicilia. Il provvedimento scadeva il 24 a mezzanotte e non è stato più prorogato.

Al momento i positivi si sono fermati a 43 e tanti tamponi eseguiti hanno dato esito negativo.

Il viceprefetto Rosa Inzerilli afferma:

«Questo non significa un liberi tutti. I casi positivi ci sono ancora e bisogna mantenere alta l’attenzione».

«Per questo invito la cittadinanza a rispettare le norme di distanziamento e l’uso della mascherina».

Aggiunge la Inzerilli:

«In questi giorni proseguiremo con i controlli e con i tamponi alla popolazione. Al momento sono stati eseguiti ai commercianti e sono risultati tutti positivi».

Al momento le zone rosse restano quattro e sono:

Torretta, provincia di Palermo dove l’ordinanza resterà in vigore fino alle 24 del 30 ottobre;

Galati Mamertino in provincia di Messina, che è stata prorogata dal governo fino al primo novembre;

Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento, fino al 7 novembre;

Randazzo, comune in provincia di Catania.

Ad Aci Catena chiusi tre centri per anziani.

Il sindaco di Aci Catena Nello Oliveri nella tarda mattinata di oggi ha firmato l’ordinanza di chiusura temporanea dei tre centri anziani di S. Lucia, Aci S. Filippo e della Matrice.

La chiusura è stata disposta a tempo indeterminato e fino a nuove disposizioni.

Focolai in due case di riposo a Noto e Palermo.

Ancora contagi in provincia di Siracusa. Sono 13 le persone risultate positive in una casa di riposo per anziani a Noto.

Il sindaco, Corrado Bonfanti, ha comunicato che: «sono complessivamente 35 le persone positive, tra operatori ed anziani».

Due sono stati ricoverati nel reparto di infettivologia dell’ospedale di Siracusa e gli altri sono asintomatici.

Inoltre sono risultati positivi al Covid19 due passeggeri di una nave da crociera arrivata al Porto Grande di Siracusa.

È stato imposto il divieto di sbarco per i turisti ed anche per i componenti dell’equipaggio.

Un altro focolaio Covid-19 si registra in una casa di riposo a Palermo.

Su 28 assistiti 16 sono stati trovati positivi dopo aver effettuato i tamponi rapidi. Tre anziani sono stati ricoverati.

Ieri nella Rsa sono arrivati i carabinieri del Nas e i tecnici dell’Asp che hanno eseguito i controlli sulla struttura.

Si abbassa il numero dei contagi in Italia.

Scendono a 17.012 i nuovi casi di coronavirus nel Paese. Nelle ultime 24 ore si registrano 141 vittime.

In calo anche il numero di tamponi: 124.686, circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880.

I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 76, raggiungendo quota 1.284. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.997, 991 in più rispetto a ieri.

Sono 222.403 le persone positivi in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi sono 268.626, 2.423 in più rispetto a ieri.