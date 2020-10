Bari-Catania 4-1, etnei patiscono il poker. La formazione rossazzurra subisce al "San Nicola" di Bari approfittando solo dell'autogol di Ciofani nel primo tempo. Bari adesso a meno un punto dalla vetta occupata dalla Ternana.

Bari-Catania 4-1, etnei patiscono il poker. Il Catania sfida il Bari in trasferta allo stadio “San Nicola” in occasione della sesta giornata di campionato.

La formazione di casa a disposizione di mister Auteri scende in campo con il 3-4-3. Tra i pali il tecnico biancorosso conferma Pierluigi Frattali.

Nel tridente difensivo spazio ai laterali Daniele Celiento e Alessandro Minelli con Valerio Di Cesare in posizione centrale.

Sulle corsie esterne titolari Matteo Ciofani e Tommaso D’Orazio a supporto del centrocampo assestato da Lorenzo Lollo e Mattia Maita,

quest’ultimo confermato in cabina di regia in fase di possesso.

Nel reparto offensivo titolari la prima punta ex Catania Mirco Antenucci assieme agli esterni Manuel Marras ed Eugenio D’Ursi.

Per il Catania mister Raffaele torna al classico 3-5-2. In porta confermato l’estremo difensore Miguel Angel Martinez.

In difesa il tecnico etneo recupera a sinistra Denis Tonucci dopo l’infortunio nel pre-partita contro la Ternana,

e conferma Tommaso Silvestri a destra con Claiton in mezzo.

In posizione di terzini avanzati spazio a Luca Calapai e Giovanni Pinto,

mentre sulla mediana tornano dal primo minuto Mariano Izco e Giacomo Rosaia alle spalle del playmaker Luis Maldonado.

In attacco confermata la coppia propositiva composta da Michele Emmausso e Alessandro Gatto.

La gara al “San Nicola” di Bari mette subito in luce ritmi intensi grazie al gioco dinamico delle due compagini,

con il Catania che sembra possedere quella marcia in più per mettere in difficoltà gli avversari nella propria metà campo.

Infatti nei primi dieci minuti del match è la squadra etnea a impegnare la difesa barese,

dapprima al settimo minuto con Izco che prova a piazzare il tiro dai venti metri all’angolino ricevendo però la parata facile di Frattali,

e immediatamente dopo quando Emmausso scarica una conclusione rasoterra in porta con Frattali ancora una volta chiamato a difendere i pali.

Tuttavia è al minuto 11 che il Catania concretizza una buona ripartenza e ottiene la rete del vantaggio sul punteggio di zero a uno grazie all’autogol di Ciofani.

In questa occasione, infatti, sul passaggio rasoterra di Calapai all’indirizzo di Rosaia sotto porta il pallone carambola sul corpo dello stesso Ciofani,

il quale non riesce ad allontanare la sfera e spedisce in maniera involontaria il pallone in rete dove Frattali non può arrivare tempestivamente.

Una prima ma timida risposta del Bari giunge al minuto 16 con Antenucci che calibra male un tiro-cross troppo angolato e dunque imprendibile per D’Ursi sul lato opposto.

Ciononostante il Bari in questi frangenti si riprende dallo scossone inaspettato dell’autorete e rafforza il dialogo tra i reparti alla ricerca del pareggio

pareggio sfiorato al minuto 24 con il colpo di testa di Lollo neutralizzato in modo reattivo da Martinez sul cross in area di Celiento.

Dopo il colpo di testa di Emmausso al minuto 27 sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Rosaia che sfiora il secondo palo,

il Catania non capitalizza una preziosa occasione per raddoppiare le distanze dalla squadra pugliese.

Infatti al minuto 35 dalla regia Calapai spinge Rosaia in proiezione offensiva,

il quale però non riesce ad ammaliare Frattali a tu per tu e trova la parata senza difficoltà del portiere biancorosso.

Finalmente il Bari riesce a pareggiare i conti al minuto 40 grazie all’azione personale di Di Cesare a ridosso dell’area etnea.

Il difensore barese supera tre marcature dei rossazzurri e riesce a entrare in area,

capitalizzando un tiro a giro alla sinistra di Martinez che spiazza il portiere etneo e porta il risultato sul punteggio di uno a uno.

Alla ripresa di gioco mister Auteri prova a cambiare le carte in tavola dando maggiore forza sulle fasce facendo entrare Montalto al posto di D’Ursi,

mentre Giuseppe Raffaele decide di mantenere lo stesso assetto dei primi quarantacinque minuti.

Ironia della sorte, il match prende una piega inaspettata al minuto 50 quando il Bari rimonta sul Catania grazie a un altro autogol,

ma stavolta della squadra siciliana.

Infatti in questo frangente Marras tende un cross insidioso in area che Claiton, in anticipo su Martinez, svirgola in rete,

premiando in questo modo il Bari sul punteggio di due a uno.

L’avanzata biancorossa prosegue anche al minuto 53 quando Marras non inquadra di testa lo specchio della porta mandando la sfera di poco sopra la traversa.

La reazione del Catania di fronte allo svantaggio subito si verifica al minuto 57 con Maldonado,

il quale scatta verso l’area avversaria e carica il sinistro respinto in corner.

Nonostante il contenimento del Catania dinnanzi alla propositività barese adesso più frequente,

è proprio il Bari a sancire il proprio dominio in campo e triplicare il risultato sul tandem Marras-Antenucci-Montalto in contropiede al minuto 63.

In questa occasione Antenucci supera in dribbling la difesa etnea grazie al pallone profondo di Marras dalle retrovie,

l’attaccante biancorosso piazza in area l’assist vincente per Montalto che, senza la pressione di una marcatura,

insacca di prima la conclusione sotto la traversa, allungando così di due reti la differenza con i rossazzurri.

In questi minuti di gara il Catania appare affaticato nel bloccare le ripartenze avversarie e nel cercare gli spazi in contropiede,

mentre il Bari prosegue le incursioni sulla metà campo etnea sfruttando soprattutto le verticalizzazioni laterali.

Se al minuto 69 Citro carica il sinistro sfiorando il palo destro, la formazione siciliana prova a recuperare la distanza al settantasettesimo,

minuto in cui Biondi sforna un cross pericoloso in area che termina sulla traversa e per poco non beffa Frattali sulla linea di porta.

Il gioco prettamente offensivo del Bari regala i suoi frutti anche al minuto 82 quando i biancorossi calano il poker allo stadio “San Nicola”.

In questi minuti il Bari ottiene un calcio di rigore dopo il fallo di Calapai in ritardo su Citro, il quale si presenta sul dischetto.

Dagli undici metri Martinez inizialmente para il tiro, ma subito dopo proprio Citro colpisce di ribattuta e sigla la rete del quattro a uno.

Anche se non sufficienti a cambiare il destino del match, nei quattro minuti di recupero il Catania non realizza azioni pericolose.

Dunque termina sul punteggio di quattro a uno il confronto tra Bari e Catania allo stadio “San Nicola”.

Il Catania affonda tra le mura ostiche dei biancorossi e subisce la seconda sconfitta consecutiva in campionato,

mentre sull’altra sponda il Bari consacra il dominio e conquista la prima vittoria in casa acchiappando il secondo posto in classifica a meno un punto dalla Ternana.

BARI-CATANIA 4-1

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Minelli; Ciofani, Lollo, Maita, D’Orazio (68′ Semenzato); Marras (68′ Citro), Antenucci (81′ Hamlili), D’Ursi (46′ Montalto -> 68′ Candellone).

A disp. di Auteri: Liso, Marfella, Perrotta, Hamlili, Corsinelli, Candellone, Citro, Semenzato, Montalto.

CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci (51′ Albertini), Claiton, Silvestri; Calapai, Izco (69′ Biondi), Maldonado, Rosaia (80′ Piovanello), Pinto; Emmausso (70′ Pecorino), Gatto (70′ Welbeck).

A disp. di Raffaele: Della Valle, Confente, Vicente, Welbeck, Albertini, Piovanello, Manneh, Biondi, Pellegrini, Zanchi, Pecorino.

ARBITRO: Marco D’Ascanio (Ancona)

AMMONIZIONI: Di Cesare (BA), Emmausso (CT), Biondi (CT), Calapai (CT)

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 11′ aut. Ciofani (BA); 40′ Di Cesare (BA); 50′ aut. Claiton (CT); 63′ Montalto (BA); 84′ Citro (BA)