Conte firma nuovo DPCM, fino a 24 novembre. Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid. E’ stata una lunga notte di trattative.

Le misure entreranno in vigore da domani.

Obbligo di chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle ore 18 nei giorni feriali, una delle misure del Dpcm più contestate dalle Regioni.

Il governo ha invece consentito ai ristoranti di restare aperti la domenica a pranzo.

Su questo avrebbe inciso il parere del Comitato tecnico scientifico consegnato al governo perché secondo gli esperti:

«l’apertura domenicale dei ristoranti può essere utile per limitare le riunioni familiari».

Proprio sulla base di queste considerazioni si è deciso di accettare la richiesta della Regioni.

Le misure anti Covid più restrittive per cercare di ridurre l’ondata di contagi, a quanto si apprende, saranno valide fino al 24 novembre.

Sarà il premier Giuseppe Conte a illustrarle in giornata.

Confermate tutte le altre restrizioni già in vigore, come obbligo delle mascherine; fermo delle fiere locali; sospensione delle gare (fatta eccezione per quelle regionali, nazionali e internazionali) all’obbligo di restare a casa con 37,5 di febbre.

Le misure previste dalle ordinanze regionali restano solo se più restrittive rispetto alle misure del dpcm;

ad esempio resta il “coprifuoco” dalle 24 nelle Regioni in cui è stato deciso, anche se la restrizione non è attiva a livello nazionale:

La restrizione sarà rimossa solo se i presidenti di regione decideranno in tal senso.

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia dalla sua residenza afferma:

«Valutiamo insieme se limitare anche lo spostamento tra regioni ad attività di lavoro e studio».