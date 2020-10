Casa in fiamme, famiglia intossicata ad Acireale. Incendio al settimo piano di un’abitazione di via Piemonte, provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco.

Casa in fiamme, famiglia intossicata ad Acireale. In fase di accertamento le cause di un incendio sviluppato poco dopo le ore 3.45 della scorsa notte.

Le fiamme si sono estese in un appartamento al settimo piano di un condominio di via Piemonte all’altezza del civico 18.

Dopo l’allarme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale e di Riposto.

Mentre il mezzo con l’autoscala e un’autobotte di rincalzo sono intervenuti dalla sede centrale di Catania.

Gli occupanti, una famiglia con due bambini, sono stati trasportati in ospedale con sintomi di intossicazione da fumo.

Sul luogo dell’incendio sono anche intervenuti il personale della polizia e i sanitari del 118. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno generato l’incendio.